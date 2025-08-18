Nghệ An nhận hơn 155 tỷ đồng được các đơn vị, cá nhân ủng hộ sau lũ lụt

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đợt lũ vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 4 người, khiến 4 người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, trong đó có 425 ngôi nhà bị sập vùi hoặc cuốn trôi và gần 5.500 căn bị ngập sâu, hư hỏng. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu và gia súc, gia cầm cũng bị thiệt hại nặng.

Hệ thống giao thông, đặc biệt là Quốc lộ 7, tuyến huyết mạch nối miền xuôi và miền núi, đã bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng, gây gián đoạn giao thông trong nhiều ngày.

Tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ từ đồng bào cả nước

Trước những mất mát to lớn, đồng bào cả nước đã kịp thời ủng hộ Nghệ An hơn 155 tỷ đồng. Trong số này, hơn 122 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh, hơn 16,7 tỷ đồng đang ở quỹ cấp xã và hơn 11,3 tỷ đồng là giá trị hàng hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định toàn bộ số tiền và hàng hóa tiếp nhận sẽ được công khai minh bạch, cập nhật hằng ngày vào 16h30 trên cổng thông tin của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và được phân bổ kịp thời đến những người dân chịu ảnh hưởng.

Tỉnh đang gấp rút triển khai các công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân, với sự đồng hành của cả nước.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn