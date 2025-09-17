Nghệ An: Mía chết khô sau lũ, dân như 'ngồi trên đống lửa'

Sau cơn bão số 5 vừa qua, lượng mưa lớn kèm theo thủy điện xả lũ đã khiến nước sông Con dâng cao, gây ngập nhà cửa, rau màu, bãi ngô, mía của người dân xã Tân Phú. Tình trạng cây mía bị chết khô sau khi nước lũ rút khiến cho người dân như "ngồi trên đống lửa".

Diện tích mía trồng dọc sông Con trên địa bàn xã Tân Phú đang bị chết khô rất nhiều

Chị Vương Thị Nhung, ở xóm Hồ Thành, xã Tân Phú cho biết, gia đình chị có hơn 1ha mía trồng dọc sông Con. Trận mưa lớn gây ngập lụt vừa qua, mía nhà chị bị ngập chìm hết. Lũ rút, cây mía chìm trong bùn bắt đầu bị chết lá, cây héo úa. Để cứu cây mía, gia đình phải dùng dao đi cào, phát lá mía, rác, bùn đất để xem mía có ra ngọn, sống được nữa hay không.

Cây mía bị ngập nước, chìm trong bùn đất sẽ cho sản lượng kém đi, ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ tới. Cây chờ đến kỳ nhà máy thu mua mới thu hoạch được, không như cây ngô chỉ cần nước rút là thu hoạch làm thức ăn cho gia súc hoặc đem bán được ngay. "Mong sao vụ mía cuối năm nay, nhà máy cho thu mua những vùng mía có diện tích ở vùng trũng sớm hơn", chị Nhung lo lắng.

Người dân đang tranh thủ từng ngày cào rác, bùn đất, phát lá để cứu cây mía

Đứng ở bãi mía Cánh Gà, Diều Gà... dọc sông Con thuộc địa bàn xã Tân Phú, ghi nhận tình trạng cây mía bị chết khô lá, ngập trong bùn đất, rác rất nhiều. Người dân trồng mía ở khu vực này đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để cào bùn đất, phát lá khô để cứu cây mía.

Tương tự như chị Nhung, gia đình chị Phạm Thị Hồng, ở xóm Hồ Thành, xã Tân Phú có gần 2ha mía cũng trong tình trạng chết khô, ngập trong bùn đất.

Chị Hồng cho hay, ngay sau khi nước lũ rút, gia đình đã tiến hành cào bới bùn đất, rác tuy nhiên, do mía ngập lâu ngày trong nước nên rất nhiều gốc mía đã bị chết, ngọn mía héo úa, lá cây khô lại, sau khi bóc hết lá mía thì lộ ra thân cây héo, trơ trụi.

“Việc đi phát lá, cào bùn, rác để xác định được cây mía còn có sự phát triển, ra ngọn nữa hay không, từ đó nhận định cây mía chết gốc hay chưa. Tuy nhiên tình trạng bị ngâm nước nhiều ngày quá đã khiến cây mía bị chết gốc rất nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng mía cuối năm nay, chị Hồng nói.

Cây mía chết khô vì ngập trong nước lũ lâu ngày khiến năng suất không đảm bảo

Theo thống kê của UBND xã Tân Phú, tính đến ngày 26/8, bão số 5 đã khiến 65 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; về nông nghiệp: 100ha diện tích lúa, 150ha diện tích cây trồng lâu năm, 150ha diện tích cây trồng hàng năm, 120ha diện tích cây công nghiệp (sắn, mía) bị ảnh hưởng.

Ông Phan Vũ Hùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Phú cho biết, sau một thời gian nước lũ rút cây mía mới có biểu hiện khô lá, héo ngọn nên hiện tại các chuyên viên phòng vẫn đang xuống địa bàn để thống kê diện tích bị thiệt hại.

