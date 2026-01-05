Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng đã lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào?

Nghi phạm Phan Bảo Nhật (trú thôn 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn vào rạng sáng 4-1 - Ảnh: PHẠM NGÂN

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm Phan Bảo Nhật (33 tuổi), người thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng T.H (xã Nhân Cơ, khu vực Đắk Nông cũ) vào ngày đầu năm mới.

Giả mua nhẫn cưới để cướp tiệm vàng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ cướp xảy ra vào khoảng 15h40 ngày 1-1-2026. Nghi phạm Phan Bảo Nhật (trú thôn 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên đường Hùng Vương (xã Đắk Tô, khu vực cửa khẩu Bờ Y) vào rạng sáng 4-1.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nghi phạm Phan Bảo Nhật đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nhằm tránh bị phát hiện.

Chiều 1-1, người này xuất hiện tại tiệm vàng T.H (thôn 3, xã Nhân Cơ) trong trang phục kín đáo gồm áo khoác, đeo khẩu trang đen và kính đen che mặt.

Tại đây, nghi phạm giả làm khách hàng có nhu cầu mua trang sức để chuẩn bị cho đám cưới. Bà T.T.T.Y. (chủ tiệm vàng) tin tưởng và lấy nhiều trang sức ra để khách lựa chọn.

Lợi dụng lúc bà Y. tập trung phục vụ và sơ hở trong việc quản lý tài sản, nghi phạm bất ngờ gom toàn bộ số vàng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, rời khỏi hiện trường trong thời gian ngắn. Tổng giá trị số vàng bị cướp giật này ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Bà Y. cho biết sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người có mặt tại hiện trường chỉ kịp hô hoán mà không thể ngăn chặn. "Người này hành động rất quyết liệt và nhanh chóng, như đã tính toán mọi đường đi nước bước từ trước", bà Y. chia sẻ với cơ quan chức năng.

Bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Lào

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường. Lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh, thu thập dấu vết và ghi lời khai nhân chứng.

Tang vật vụ cướp đã bị công an thu giữ - Ảnh: PHẠM NGÂN

Cơ quan điều tra xác định Phan Bảo Nhật đã lên kế hoạch khá kỹ. Trước khi chọn tiệm vàng T.H để ra tay, nghi phạm đi thăm dò một số tiệm vàng khác trên địa bàn.

Để tránh bị nhận dạng qua phương tiện giao thông, người này sử dụng biển số xe giả và mặc trang phục che chắn trong quá trình di chuyển.

Sau khi gây án, nghi phạm bắt đầu hành trình lẩn trốn xuyên tỉnh. Đến 4h30 ngày 4-1, lực lượng công an mật phục và bắt giữ Phan Bảo Nhật tại xã Đắk Tô.

Đáng chú ý, vị trí bị bắt giữ chỉ cách cửa khẩu quốc tế Bờ Y khoảng 8km. Cơ quan chức năng nhận định nếu không bị ngăn chặn kịp thời, nghi phạm có thể tìm cách tẩu thoát qua biên giới vào đất Lào.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự Phan Bảo Nhật để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án và xác minh có người liên quan hay không.

Tác giả: M.V - PHẠM NGÂN

Nguồn tin: tuoitre.vn