Gia đình nghèo oằn mình chống chọi với bệnh tật

Cách đây 12 năm, ông Nguyễn Đai bị tai biến mạch máu não. Sau thời gian điều trị, ông có thể đi lại được nhưng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không còn khả năng lao động. Bất hạnh hơn khi con gái lớn của ông là chị Nguyễn Thị Lai (sinh năm 1991) bị tật bẩm sinh nặng.

Dù đã hơn 30 tuổi nhưng chị Lai không thể tự đi lại, cả cuộc đời gắn với chiếc giường chật hẹp. Cơ thể gầy gò, teo tóp vì bệnh tật, mọi sinh hoạt của chị đều phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ là bà Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1970).

Từ khi chồng lâm bệnh, bà Mai vừa là trụ cột kinh tế, vừa là người chăm sóc chồng và con gái tật nguyền. Ngoài chị Lai, vợ chồng ông Đai còn có 3 người con khác. Tuy nhiên, các con đều có hoàn cảnh riêng khó khăn, cuộc sống mưu sinh chật vật nên không đủ khả năng hỗ trợ nhiều cho gia đình.

Công việc mưu sinh của bà Mai chủ yếu gắn với ruộng đồng, thu nhập bấp bênh theo từng mùa vụ. Để có thêm tiền thuốc men cho con gái, bà Mai làm thuê khắp nơi, ai gọi việc gì cũng nhận, miễn sao có thêm vài đồng trang trải cho gia đình. Chi phí điều trị bệnh tật kéo dài, trong khi nguồn thu nhập không ổn định khiến gia đình bà Mai lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng chạy chữa.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-01.

Tác giả: Phạm Nga

Nguồn tin: sggp.org.vn