Ninh Bình chơi 'trội' khiến cả V.League phải trầm trồ

Hoàng Đức và Trương Tiến Anh cùng các đồng đội lên đường sang Singapore tập huấn - Ảnh: Ninh Bình FC

Sáng ngày 4/1, CLB Ninh Bình đã có chuyến xuất ngoại đầu năm sang Singapore để tập huấn cũng như thi đấu giao hữu với CLB Lion City Sailors và Albirex Niigata. Hai trận giao hữu với các CLB của Singapore là cơ hội quý giá để thầy trò HLV Gerard Albadalejo thử nghiệm chiến thuật, đội hình cũng như tăng thêm bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào các vòng đấu quan trọng tiếp theo.

Theo kế hoạch, đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ chạm trán với Lion City Sailors vào 18h00 ngày 5/1 và Albirex Niigata vào 18h00 ngày 8/1. Trong số này, cuộc chạm trán với Lion City Sailors được xem là bài “test” bổ ích với Ninh Bình. Đây là đội bóng số 1 của giải VĐQG Singapore thời điểm hiện tại. Ngoài việc sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao đang khoác áo ĐTQG Singapore, Lion City Sailors với tiềm lực tài chính cực mạnh cũng có sự tăng cường của hàng loạt những ngoại binh đắt giá. Đội bóng này được xem là “niềm tự hào” của Đông Nam Á khi giành ngôi Á quân của AFC Champions League Two mùa trước. Lúc này, họ cũng đang dẫn đầu S.League với chuỗi 5 trận toàn thắng, thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.

Ninh Bình vẫn đang duy trì mạch trận bất bại kỷ lục với chuỗi 36 trận trong 90 phút thi đấu chính thức kể từ mùa trước. Sau 11 vòng đấu đầu tiên ở V.League 2025/26, đội bóng của HLV Gerard Albadalejo cũng đang có 8 trận thắng, 3 hòa, giành 27 điểm và đang đứng đầu bảng. Tuy nhiên, đội bóng Cố đô đang bị CAHN bám đuổi sát nút khi chỉ còn kém 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Vị trí đầu bảng của Ninh Bình có thể sẽ bị vượt qua nếu CAHN đá đủ số trận trong giai đoạn tới.

Do vậy, chuyến tập huấn tại Singpore có ý nghĩa rất quan trọng với Ninh Bình trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải. “Đây là chuyến tập huấn rất bổ ích về chuyên môn với toàn đội. Thông qua 2 trận giao hữu với 2 đại diện hàng đầu của Singapore, BHL sẽ có thêm những đánh giá về nhân sự, lối chơi, đặc biệt là khả năng hòa nhập của 2 tân binh mới vừa gia nhập đội thời gian qua”, ông Phạm Quang Việt – GĐĐH CLB Ninh Bình chia sẻ với Bongdaplus trước chuyến tập huấn tại Singapore.

Văn Lâm cùng các đồng đội sẽ có 2 trận giao hữu tại Singapore - Ảnh: Ninh Bình FC

Ninh Bình đặt mục tiêu vô địch V.League 2025/26. Để hiện thực hóa tham vọng này, đội bóng Cố đô đang đầu tư mạnh mẽ và có sự chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn. Mới nhất, nhà vô địch hạng Nhất mùa trước đã chiêu mộ 2 tân binh cực chất lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. 2 hậu vệ biên hàng đầu Việt Nam là Trương Tiến Anh và Hoàng Thái Bình là những gương mặt mới nhất vừa cập bến sân Ninh Bình.

Trương Tiến Anh đang là hậu vệ phải số 1 trong đội hình ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Ngoài khả năng lên công về thủ bền bỉ, Tiến Anh cũng được đánh giá rất cao nhờ những tình huống tạt bóng có điểm rơi chính xác. Trong khi đó, Hoàng Thái Bình cũng nằm trong tốp đầu những hậu vệ trái hàng đầu của V.League. Cũng giống như Tiến Anh, hậu vệ sinh năm 1999 có khả năng lên biên tạt bóng rất ấn tượng. Sự xuất hiện của những cầu thủ này sẽ giúp ông Gerard Albadalejo có thêm những phương án nhân sự ở hành lang biên, gia tăng sức mạnh đội hình.

Vòng 12 V.League 2025/26 sẽ trở lại vào ngày 30/1 tới. Ninh Bình sẽ chạm trán CAHN trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu mang tính chất phân định ngôi đầu bảng. Đây được xem là trận cầu quan trọng, là bài “test” cho tham vọng vô địch V.League của Ninh Bình ở mùa giải năm nay.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn