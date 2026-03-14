Từ mâu thuẫn nhỏ khi ăn mít, nam công nhân lĩnh 14 năm tù

Ngày 13/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Đức Kiệt (trú tại Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Kiệt cùng anh Lại Vũ Q. và Bùi Văn C. đều là công nhân cùng thuê trọ ở phường Hồng Hà (Hà Nội).

Khoảng 21 giờ ngày 7/7/2025, sau khi ngồi uống rượu tại phòng trọ của anh Q., bị cáo Kiệt ra ngoài một lúc rồi mang về phòng trọ một miếng mít ngồi ăn. Khi đó anh Q. nói: “Không ai ăn cả, mày cầm vào trong kia mà ăn”. Câu nói đó đã dẫn đến mâu thuẫn, bị cáo Kiệt và anh Q. cự cãi nhau.

Do bị Kiệt chửi, anh Q. đuổi Kiệt ra khỏi phòng trọ và đóng cửa lại. Lúc đó, Kiệt đạp tung cánh cửa, rồi đi vào phòng trọ, cầm điếu cày vụt anh Q. thì được anh Bùi Văn C. ra can ngăn làm chiếc điếu rơi xuống đất. Sau khi can ngăn, anh C. đưa Kiệt về phòng trọ nhưng bị cáo vẫn tiếp tục chửi anh Q. rồi vớ con dao trong phòng lao sang chém anh Q. 4 nhát vào đỉnh đầu và ngực nạn nhân.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Q. không bị ảnh hưởng tính mạng nhưng bị tổn hại 12% sức khỏe.

Ngày 8/7/2025, Phạm Đức Kiệt bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về tội “Giết người”.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác; chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo có những hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác; cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung trong xã hội.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Kiệt mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.

