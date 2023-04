Vì mâu thuẫn nhỏ nhóm thanh thiếu niên phạm tội Giết người

Mới dây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử Nguyễn Đình Bình An, SN 2006; Đinh Xuân Đạt, SN 2006, cùng trú tại Tp.Vinh và Hoàng Duy Hưng, SN 2007, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 12/9/2022, Hưng và Đạt; N.C.P, SN 2005 và H.A.T., SN 2005, cùng trú tại Tp.Vinh ngồi chơi game tại quán ở Tp.Vinh. Trong quá trình chơi game, Hưng xảy ra mâu thuẫn với P. và bị thanh niên này dùng tay đấm nhiều cái vào mặt.

Sau đó, Hưng nhắn tin cho nhóm của Nguyễn Đình Bình An nói về việc mình bị đánh. Trong lúc ngồi chờ nhóm Bình An tới, Đạt đi lấy 2 ống tuýp kim loại ở bên đường.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đến 00h ngày 13/9/2022, nhóm của Bình An tới chỗ quán game. Trước khi đi, An mang theo hai con dao cất giấu vào túi quần. Khi gặp, An đưa cho Hưng 1 con dao, rồi cả nhóm đi vào quán game.

Thấy nhóm của Bình An đánh P., T. đến can ngăn. Đậu Xuân Đạt đã dùng ống tuýp sắt bằng kim loại đánh vào đầu rồi ôm T. để cho Hưng và Bình An đâm nhiều nhát vào người T. gây thương tích 22%. Các vết thương này đều là những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo mong xin HĐXX giảm nhẹ mức án để có cơ hội sớm làm lại cuộc đời.

Hành vi của An, Hưng và Đạt là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội Giết người. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý chủ quan của các bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Bình An 5 năm 6 tháng tù, Đinh Xuân Đạt 4 năm tù và Hoàng Duy Hưng 3 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn