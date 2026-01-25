Nam sinh viên cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp gây xúc động mạnh

Trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày 24-1, khi các sinh viên lần lượt bước lên bục nhận bằng, hội trường bỗng lặng đi trước một khoảnh khắc đặc biệt.

Nếu không có mẹ, con sẽ không thể đứng đây!

Phạm Trung Trí Dũng, sinh viên khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cẩn thận dìu mẹ từ xe lăn, cõng mẹ trên lưng cùng lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Đó không chỉ là một khoảnh khắc xúc động, mà là sự khép lại của một chặng đường dài đi giữa bệnh viện và giảng đường.

"Ngày còn bé, người mẹ từng bồng bế, chăm sóc và dõi theo mình từ những bước đi đầu tiên. Hôm nay, người con đủ trưởng thành để trở thành điểm tựa, đưa mẹ mình đi qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời" - Dũng tâm sự.

Dũng cõng mẹ bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp

Nhiều biến cố ập đến nhưng Dũng vẫn nỗ lực học tập và tốt nghiệp loại xuất sắc

Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình gắn bó với nghề dược. Mẹ là dược sĩ, nhiều năm làm việc ở một nhà thuốc nhỏ tại quê nhà Gò Công (Tiền Giang cũ). Tuổi thơ của Dũng gắn với mùi thuốc, với những buổi tối mẹ cặm cụi kiểm tra đơn, phân loại từng vỉ thuốc.

Tốt nghiệp THPT, Dũng không học đại học ngay như bạn bè mà nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Biến cố ập đến vào những năm cuối đại học. Cha Dũng mắc chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, không còn tự chăm sóc bản thân. Gần như mọi sinh hoạt đều phải có người bên cạnh. Chưa kịp thích nghi với việc đó, mẹ Dũng được chẩn đoán mắc bệnh nặng.

Dù bận rộn với việc học và chăm sóc gia đình nhưng Dũng vẫn có gắng tham gia các cuộc thi về nghiên cứu khoa học.

Từ đó, cuộc sống của Dũng chia làm hai nửa. Một nửa ở TPHCM với lịch học, lịch thực tập tại bệnh viện, nhà thuốc. Nửa còn lại ở quê nhà với những bữa cơm vội, những lần đưa cha đi vệ sinh, những buổi chở mẹ đến bệnh viện điều trị.

"Có ngày mình đi thực tập từ sáng đến chiều, tối bắt xe về quê. Đêm thì thức canh mẹ, sáng lại bắt xe lên trường. Có lúc mệt đến mức chỉ muốn ngủ một ngày thật dài, nhưng mình không dám cho phép bản thân gục ngã" - Dũng bộc bạch.

Hiểu về thuốc, biết cách chăm sóc mẹ

Nhờ học ngành dược, Dũng có thể đọc và hiểu đơn thuốc, biết cách theo dõi tác dụng phụ của việc điều trị, biết khi nào cần báo bác sĩ. Những kiến thức trong giáo trình nay trở thành công cụ để Dũng chăm sóc chính người thân của mình.

"Ít nhất, mình không còn hoảng loạn khi nhìn những con số trên toa thuốc. Mình hiểu cơ thể mẹ đang chịu gì và phải chuẩn bị tinh thần ra sao" - Dũng chậm rãi nói.

Thế nhưng, biến cố chưa dừng lại. Chỉ còn đúng một tháng nữa là bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, cha Dũng qua đời. Dũng vừa lo tang cha, vừa chăm sóc mẹ sau các đợt điều trị, vừa hoàn thiện khóa luận. Bằng tất cả nỗ lực, Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn, đủ điều kiện tốt nghiệp loại xuất sắc.

Với thành tích học tập và nỗ lực ấn tượng, Dũng được đại diện tân khoa phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. Đứng trên sân khấu, hướng mắt về phía mẹ già đang ngồi, từng câu từng chữ của em nói ra khiến hội trường rưng rưng nước mắt.

Dũng đại diện tân cử nhân phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ tốt nghiệp

Với Dũng, đây là bức ảnh đẹp nhất của cuộc đời.

Dũng nói: "Mẹ ơi, tấm bằng này không chỉ là thành quả của riêng con, mà còn là ước mơ của mẹ, là sự hy sinh lặng thầm của ba, là nước mắt, là những đêm dài trong bệnh viện, là những bữa cơm đạm bạc mẹ nấu cho 2 cha con.

Con biết con đường phía trước vẫn còn rất dài và rất khó, nhưng mình cùng cố gắng nhé mẹ. Con sẽ thay ba ở bên mẹ, cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật, cùng mẹ bước tiếp, để ba trên cao có thể yên lòng".

Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Xuân Liễu, Trưởng bộ môn quản lý dược, khoa dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Dũng nhận xét học trò không chỉ học giỏi mà còn sống rất có trách nhiệm với gia đình và chính tương lai của mình. Ngay cả khi phải vừa chạy giữa bệnh viện và giảng đường, em vẫn chưa từng buông lơi việc học.

"Hình ảnh Dũng cõng mẹ lên bục nhận bằng hôm nay không chỉ khiến nhiều người xúc động, mà còn là biểu tượng đẹp cho một người trẻ biết đứng vững trong nghịch cảnh và đi đến cùng con đường mình đã chọn" - dược sĩ Liễu chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động