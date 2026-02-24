Masan Consumer bổ nhiệm tân phó tổng giám đốc từng là sinh viên thực tập

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng - Ảnh: MCH

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH) vừa công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào ngày 23-2. Theo quyết định, bà Nguyễn Trương Kim Phượng chính thức bước lên vị trí Phó tổng giám đốc, đồng thời phụ trách ngành hàng thực phẩm tiện lợi và đồ uống.

Một điểm đáng chú ý là bà Kim Phượng gia nhập Masan Consumer từ khi còn là sinh viên thực tập, sau đó từng bước đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, trước khi trở thành Giám đốc marketing cấp cao ngành thực phẩm tiện lợi, rồi được đưa lên chức tân Phó tổng giám đốc như hiện nay.

Đến nay, bà đã có 16 năm gắn bó với công ty, tích lũy kinh nghiệm điều hành trực tiếp một trong những ngành hàng trụ cột.

Trong quá trình công tác, bà Kim Phượng được biết đến với vai trò dẫn dắt quá trình tái định vị thương hiệu Omachi, chuyển từ mì ăn liền truyền thống sang nền tảng thực phẩm tiện lợi cao cấp, mở rộng sang các giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh như cơm tự chín, lẩu tự sôi…

Việc bổ nhiệm này thể hiện định hướng tăng cường năng lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Danny Le - Chủ tịch Masan Consumer - chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ kế cận, những người thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng thời đại mới, nắm vững sức mạnh của công nghệ, đồng thời am hiểu các nguyên tắc cốt lõi của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)".

Trên thị trường chứng khoán, mã MCH đang neo ở giá 149.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng biến động giảm 6% trong vòng một tháng nay, nhưng tăng khoảng 25% so theo năm.

Masan Consumer là một trong những công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu danh mục sản phẩm đa ngành gồm: gia vị (nước mắm, nước tương, tương ớt, hạt nêm), thực phẩm tiện lợi (mì ăn liền, bữa ăn hoàn chỉnh), đồ uống đóng chai (nước tăng lực, nước giải khát có gas, nước khoáng, cà phê hòa tan, ngũ cốc dinh dưỡng) và sản phẩm chăm sóc gia đình - cá nhân (bột giặt, dầu gội, sữa tắm). Kể từ khi thành lập, doanh nghiệp đã xây dựng danh mục thương hiệu đa dạng như Chin-su, Omachi, Kokomi... Năm nay, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, với doanh thu dự kiến đạt 33.800 - 35.000 tỉ đồng, tiếp tục cải thiện lợi nhuận thông qua nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu cơ cấu danh mục.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ