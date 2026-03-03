Nữ sinh viên đại học xuất sắc tham gia nghĩa vụ Công an

Nguyễn Phạm Châu Anh, cái tên rất đẹp được kết hợp từ họ Nguyễn của cha, họ Phạm và tên của mẹ. Châu Anh là một trong 2 nữ chiến sĩ nghĩa vụ trong tổng số 11 tân binh (10 chính thức, 1 dự bị) Công an nhân dân (CAND) của xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng trúng tuyển đợt này. Ngày 5/3 này, cùng với hàng nghìn công dân khác, em sẽ lên đường nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Phạm Châu Anh nổi bật với trình độ IELTS 7.5, thành quả của việc tự học, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Phạm Châu Anh sinh năm 2004, là một cô gái xinh đẹp, cao 1,74m, cực kỳ mạnh mẽ và bản lĩnh. Suốt những năm tháng là học sinh, sinh viên, đoàn viên, tham gia hoạt động trong các tổ chức, hội đoàn, Châu Anh nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen của trường, Sở Giáo dục, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ), của Bộ Giáo dục, em cũng từng đoạt giải Nhì môn văn toàn quốc…

Cha mẹ thầy cô và bà con chòm xóm rất tự hào về em. Nhưng Châu Anh lại khiêm tốn và cho rằng, những kết quả đạt được là nhờ những người đã ngày đêm vất vả chăm sóc, dạy dỗ, em cần phải có một môi trường rèn luyện tốt hơn nữa để em có thể trải qua và từng bước trưởng thành.

Cầm tấm bằng cử nhân kinh tế loại suất sắc, em có thể tự chọn cho mình một công việc tốt, thu nhập cao, cũng như có thể tự do bay nhảy, nhưng em tạm gác lại tất cả. Châu Anh lại chọn hướng đi hoàn toàn khác, em chọn dấn thân.

Châu Anh đang chuẩn bị quân phục trước khi lên đừng nhập ngũ.

Khi quyết định tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân 2026 này, em chọn ngành Công an. Theo Châu Anh đây là môi trường tốt nhất để em “thử lửa”. “Mong muốn của em là được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, thử thách…”, Châu Anh chia sẻ. Quyết định của Châu Anh nhận được sự đồng tình của cha mẹ, người thân, vì cô đã lựa chọn con đường cống hiến thay vì chọn việc nhẹ nhàng hơn.

Em kể rằng, hàng ngày nhìn các cô chú, anh chị, nhất là một số gia đình, hàng xóm của em, mặc trên mình bộ sắc phục công an, em thấy rất đẹp, tự hào và ước ao sau này mình cũng được khoác trên mình bộ sắc phục ấy. Tình yêu và mong ước đó ngày một lớn dần trong em và rồi khi thấy mình đủ điều kiện em đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an.

Châu Anh bảo, trước hết là một công dân em phải có trách nhiệm, là một đoàn viên, thanh niên, em phải biết dấn thân. Từ suy nghĩ đó, em tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Với Châu Anh đó là một vinh dự, được trui rèn và cống hiến sức trẻ để bảo vệ an ninh trật tự với em đó là một niềm tự hào. Châu Anh hứa em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm của một công dân, nhiệm vụ của một chiến sĩ Công an… Châu Anh cũng mong muốn nếu được tạo điều kiện em sẽ nguyện gắn bó lâu dài trong lực lượng CAND.

Ngoài ra, là chị cả trong gia đình có 4 chị em, Châu Anh tự thấy bản thân mình phải là một tấm gương cho những đứa em của mình noi theo. Hiện cô em gái kế của Châu Anh là sinh viên Trường Đại học Khoa học và nhân văn, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trước ngày con gái lên đường nhập ngũ, bà Phạm Thị Châu không khỏi hồi hộp và lo lắng. Mặc dù con gái đi học xa, phải tự lập nhưng đó là môi trường khác. Cũng như lần đầu con xa nhà, bà dặn dò con đủ thứ, từ việc học hành đến chuyện “con gái”, vậy mà sao bà vẫn còn cảm thấy thiếu điều gì đó. Khi được hỏi bà còn điều gì đó muốn nói với con gái không, bà Châu mới sực nhớ nơi đến và môi trường mới của con hoàn toàn khác. Đó là nơi khắc nghiệt, nắng gió thao trường… Biết rằng con gái có tính tự lập, nhưng mẹ vẫn dặn con. Nhìn Châu Anh bà khẽ nói: “Biết con có tính tự lập từ nhỏ, nhưng lần này khác, dù ở môi trường nào con cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ nghe không con!”. Một lời dặn dò nhưng cũng là một sự nhắc nhở và một sự kỳ vọng đối với cô con gái đầy cá tính của mình. Bà tự hào vì con gái bà đã thực hiện được ước mơ “Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ”.

Với bố Châu Anh thì khác, trông ông có vẻ trầm tư, lo lắng cho cô con gái sắp dấn thân vào môi trường mới, nhưng trong ánh mắt của ông vẫn không giấu được niềm tự hào. Vợ chồng ông và người thân xung quanh chỉ mong Châu Anh, niềm tự hào của gia đình luôn “chân cứng đá mềm”.

Ngồi xem lại những kỷ vật, bằng khen và vuốt ve bộ quân phục, chiếc mũ có gắn huy hiệu CAND mà con gái chuẩn bị khoác lên người, cha mẹ và Châu Anh không giấu nổi xúc động và tự hào. Và trong sâu thẳm họ mong muốn con mình, dù ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tác giả: Văn Hào

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân