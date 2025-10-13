Trung ương Đoàn hỗ trợ hơn 2,1 tỉ đồng người dân thiệt hại bão Bualoi

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - trao quà tặng gần 905 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại do bão Bualoi ở tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 12-10, đoàn công tác Trung ương Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - đã đến thăm, động viên và trao quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, đoàn đã trao 500 thùng sữa, 150 ba lô học sinh cùng kinh phí hỗ trợ lợp lại mái nhà cho 15 gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10 triệu đồng/hộ). Tổng giá trị quà tặng gần 905 triệu đồng.

Đoàn đã đến tận nơi, thăm hỏi và trao quà trực tiếp cho hai em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một hộ gia đình người cao tuổi neo đơn tại phường Cửa Lò. Phần quà còn lại được bàn giao cho Tỉnh đoàn Nghệ An để tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kịp thời đến các địa phương và đối tượng bị ảnh hưởng.

Niềm vui của các em nhỏ vùng bão Nghệ An nhận quà từ Trung ương Đoàn - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hương - ngụ khối Nghi Tân, phường Cửa Lò, có bốn con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, là một trong những trường hợp chịu thiệt hại nặng nề, đoàn công tác đã động viên, chia sẻ để gia đình chị Hương sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả sau bão.

Tại xóm Mỹ Thắng, phường Cửa Lò, đoàn cũng đến thăm em Nguyễn Trương Gia Bảo - học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cơn bão vừa qua đã khiến căn nhà của em bị hư hại nặng. Đoàn công tác trực tiếp ân cần thăm hỏi, trao tặng em ba lô, sách vở cùng những món quà động viên tinh thần, giúp em thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm, là tấm lòng của tuổi trẻ cả nước hướng về Nghệ An - nơi đang oằn mình khắc phục hậu quả bão lũ.

Mong rằng các em nhỏ và người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên bằng tinh thần kiên cường.

"Hoạt động thăm hỏi, trao quà của Trung ương Đoàn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái của tuổi trẻ cả nước đối với đồng bào vùng thiên tai. Đây cũng là thông điệp nhân ái, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần xoa dịu nỗi đau, mang đến niềm tin và hơi ấm sau bão cho người dân", chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - nói.

Trung ương Đoàn trao hỗ trợ 1,2 tỉ đồng cho người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, sáng 12-10 đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã trực tiếp đến thăm, trao tặng quà, động viên người dân và thanh thiếu nhi tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão Bualoi tại Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá 1,2 tỉ đồng được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập; cùng kinh phí hỗ trợ lợp lại mái nhà cho 15 gia đình thiếu nhi bị thiệt hại nặng.

Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho 4 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thạch Lạc, xã Đồng Tiến, đồng thời bàn giao phần quà còn lại cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục phân bổ, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân và thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - thăm hỏi hộ gia đình ở phường Cửa Lò, Nghệ An bị thiệt hại do bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA

Các em học sinh Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa bão nhận quà của Trung ương Đoàn - Ảnh: DOÃN HÒA

Những món quà của Trung ương Đoàn được trao tận tay tới người dân, các em nhỏ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh góp phần xoa dịu nỗi đau, mang đến niềm tin và hơi ấm sau bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ