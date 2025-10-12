Gặp chàng trai Nghệ An bay drone chuyển lương thực ở vùng lũ: "Bà con rưng rưng vì nhận được hỗ trợ đúng lúc"

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc phải hứng chịu trận lụt lịch sử. Từ Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn đến Bắc Ninh… đều bị ngập lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Trên mạng xã hội, những hình ảnh người dân cùng bộ đội, công an tất tả chạy lũ, gồng mình chống lại dòng nước xiết cuốn trôi bao mồ hôi công sức gom góp cả một đời, nức nở khi nhìn nhà cửa tan hoang ngập bùn đất… khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Giữa lúc nhiều địa phương ở miền Bắc đang oằn mình chống chọi với trận lũ lịch sử, hình ảnh một chàng trai trẻ lặng lẽ lái drone vận chuyển từng thùng hàng chứa nước uống, thức ăn tiếp tế xuyên qua những vùng bị cô lập đã gây xúc động bởi hai chữ “đồng bào”.

Đại Phát mang thiết bị ra vùng lũ để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ bà con bị cô lập trong những ngày qua.

Chàng thanh niên này là Nguyễn Đại Phát, quê tại xã Quan Thành, Nghệ An. Phát sinh năm 2006, hiện đang làm trong lĩnh vực nông nghiệp và thiết bị bay không người lái (drone). Khi xem tin tức về người dân vùng lũ đang bị cô lập, anh đã chủ động mang thiết bị của mình ra tận nơi, cùng cộng đồng tham gia vận chuyển hàng cứu trợ.

"Khi nhìn thấy hình ảnh bà con vùng lũ bị cô lập, thiếu thốn đủ bề, mình thực sự không thể ngồi yên. Mình có thiết bị, có khả năng giúp vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, an toàn hơn, nên mình quyết định lên đường ngay. Mình không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy có thể giúp thì phải làm, vì đó cũng là cách để san sẻ khó khăn với bà con vùng lũ", Phát chia sẻ

Với hai chiếc drone chuyên dụng, Phát cùng một người bạn nhanh chóng có mặt tại các vùng bị ảnh hưởng nặng. Trong khi bạn phụ chuẩn bị treo nhu yếu phẩm, Phát tập trung điều khiển drone, bay qua những khu vực ngập sâu để vận chuyển đến tận tay bà con.

Trước đây, Phát đã có nhiều kinh nghiệm sử dụng drone trong lĩnh vực nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Chính những trải nghiệm thực tế này giúp anh thành thạo kỹ thuật điều khiển, xử lý linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau, từ bay ở địa hình bằng phẳng đến những khu vực khó tiếp cận. Nhờ vậy, khi tham gia hỗ trợ vùng lũ, anh có thể vận hành thiết bị một cách hiệu quả, đảm bảo hàng cứu trợ đến đúng nơi.

2 drone của Phát sạc pin liên tục để cứu trợ được nhiều nhất có thể.

Lần này, Phát chủ động phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện và đoàn nấu cơm 0 đồng để đưa thức ăn nóng, nước uống, pin sạc, nến và nhiều vật dụng thiết yếu khác đến tay người dân bị cô lập. "Mình đã từng tiếp cận, sử dụng drone ở Bắc Ninh và Thái Nguyên nên khá thuận lợi. Khi hàng tiếp tế được chuyển tới, bà con rất xúc động, có người còn rưng rưng nước mắt vì nhận được sự giúp đỡ đúng lúc. Những khoảnh khắc ấy khiến mình thấy mọi nỗ lực đều thật sự ý nghĩa”, chàng trai quê Nghệ An chia sẻ.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình hỗ trợ vùng lũ, Phát kể lại chuyến bay diễn ra vào lúc chạng vạng tối ngày 10/10 tại xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh. Khi ấy, nước lũ vẫn còn ngập sâu, nhiều khu vực hoàn toàn mất điện, bao trùm trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc drone trên cao và những tín hiệu đèn pin từ người dân bên dưới giúp anh xác định vị trí thả hàng. Trời tối, địa hình ngập nước lại phức tạp khiến việc định hướng trở nên vô cùng khó khăn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hàng cứu trợ rơi lệch vị trí hoặc hư hỏng.

“Trên trời chỉ có ánh đèn từ drone, còn dưới đất bà con bật đèn pin nhấp nháy làm tín hiệu. Mọi thứ rất mờ và khó nhìn, nhưng mình cố gắng giữ tay lái thật vững để đưa hàng đến đúng chỗ”, Phát nhớ lại. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm điều khiển drone và sự bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp, anh đã hoàn thành chuyến bay thành công, đưa hàng tiếp tế đến đúng tay người dân đang chờ.

Trung bình mỗi drone di chuyển ban ngày hết khoảng 5 phút nhưng ban đêm phải gấp đôi thời gian vì điều kiện ánh sáng hạn chế và tầm nhìn kém. Mỗi chuyến drone tải từ 30-40kg là đồ ăn nhanh, nước uống, cục sạc dự phòng, nến, có chuyến chở cả băng vệ sinh - món đồ thiết yếu trong thời điểm khẩn cấp.

Phát đang di chuyển đến các điểm nóng khác của đợt lũ ở Sóc Sơn và Bắc Ninh, với hy vọng có thể hỗ trợ được thêm nhiều hộ dân hơn nữa.

Phát kể, có buổi chiều làm việc hết công suất thì chở được 140 chuyến. Gần như 2 drone sạc pin liên tục để cứu trợ được nhiều nhất có thể. Trong hơn 3 ngày qua, chàng trai trẻ đã thực hiện hàng trăm chuyến bay, đưa lương thực thực phẩm thiết yếu cứu trợ đến những khu vực bị chia cắt, xe cộ không thể tiếp cận được.

Hiện tại, Phát đang di chuyển đến các điểm nóng khác của đợt lũ ở Sóc Sơn và Bắc Ninh, với hy vọng có thể hỗ trợ được thêm nhiều hộ dân hơn nữa.

Hành động của chàng trai sinh năm 2006 đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của rất nhiều người. Không phải những điều quá lớn lao, mà chính sự giản dị, chân thành và sẵn sàng xông pha trong thời điểm khẩn cấp của Đại Phát đã giúp đỡ được rất nhiều bà con vùng lũ. Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của thế hệ trẻ hôm nay.

Hàng loạt lời cảm ơn, động viên đã được gửi tới Phát qua mạng xã hội: “Bà con vùng lũ cảm ơn em rất nhiều"; "Cảm ơn tấm lòng của cháu. Một hành động nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn"; "Cảm ơn thanh niên trẻ với trách nhiệm xã hội rất cao, hành động ý nghĩa và kịp thời"...

Nguồn tin: doisong.kienthuc.net.vn