Nghệ An chi hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ nhà trường dạy học thêm

UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 3133/QĐ - UBND về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách với số tiền hơn 30,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề để hỗ trợ kinh phí dạy thêm, học thêm năm học 2024 - 2025.

Theo đó, tỉnh Nghệ An chi hơn 16 tỷ đồng để hỗ trợ tổ chức dạy ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 cho 85 trường THPT, các trung tâm GDNN - GDTX (bao gồm Trường THPT chuyên - Trường Đại học Vinh và Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Nghệ An). Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với số tiền hơn 400 triệu đồng. Các trường còn lại, mức hỗ trợ trung bình là hơn 200 triệu đồng/trường.

Ngoài ra, tỉnh cũng cấp kinh phí hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ cho giáo viên tham gia dạy ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 của 123 phường, xã trên toàn tỉnh. Trong đó, địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là phường Trường Vinh với hơn 400 triệu đồng. Mức hỗ trợ còn lại, trung bình là hơn 100 triệu đồng/1 xã.

Trước đó, từ học kỳ II năm học 2024 - 2025, thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm học thêm, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã dừng dạy thêm có thu tiền học sinh trong nhà trường. Thay vào đó, các trường vận động giáo viên, trên cơ sở đăng ký tự nguyện dạy thêm miễn phí cho học sinh thuộc 3 nhóm: phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi học sinh cuối cấp.

Tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm học vừa qua, để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và kỳ thi lớp 9 lên lớp 10, gần 400 trường THCS và THPT trên toàn tỉnh đã tổ chức dạy thêm miễn phí cho học sinh (chiếm tỷ lệ 100%). Trong đó, cấp THCS có hơn 53.000 học sinh lớp 9 tham gia, cấp THPT có hơn 38.000 học sinh lớp 12 tham gia.

Để hỗ trợ các nhà trường, tháng 4/2025, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản gửi trường THPT công lập, trung tâm GDNN - GDTX, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã về việc tính số tiết và lập dự toán kinh phí dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

Quá trình tính toán phải dựa trên số tuần ôn tập, số lớp ôn tập, số tiết ôn tập/lớp, số tiết ôn tập đã được bố trí trong định mức lao động trong biên chế và số tiết dạy thêm giờ (nếu có).

Sau khi lập dự toán, các đơn vị gửi về cho Sở GD&ĐT để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí dạy thêm học thêm.

Với sự cố gắng của các nhà trường, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Giáo dục Nghệ An đã có sự tiến bộ vượt bậc khi kết quả vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, Nghệ An đứng thứ 1 cả nước về điểm trung bình môn Ngữ văn, nhiều môn khác nằm trong tốp 10 của cả nước như: Hóa học, Vật lý, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh.

