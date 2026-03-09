Kịp thời cứu du khách bị chuột rút khi tắm biển ở Nghệ An

Ngày 8/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam du khách gặp sự cố nguy hiểm tại bãi biển thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nhân viên Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên phường Cửa Lò đang tiếp cận du khách bị chuột rút. (Ảnh cắt từ video).

Theo đó, trong khi đang tắm biển, người này bất ngờ bị chuột rút, không thể tiếp tục bơi vào bờ.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, sóng biển khá lớn khiến nạn nhân rơi vào tình trạng chới với, liên tục kêu cứu giữa sóng dữ.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông đang có mặt trên bờ đã lập tức lao xuống biển, bơi nhanh ra vị trí nạn nhân. Sau ít phút vật lộn giữa sóng lớn, người này đã tiếp cận và đưa du khách vào bờ an toàn.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò cho biết, người trực tiếp bơi ra cứu du khách là anh Đặng Văn Tư, nhân viên của trung tâm.

Theo ông Tuấn Anh, ngay khi phát hiện du khách gặp nạn giữa biển, anh Tư đã nhanh chóng bơi ra tiếp cận nạn nhân. Trong điều kiện sóng khá mạnh, anh đã đẩy và dìu người gặp nạn vào bờ an toàn. Sau khi được đưa lên bờ, du khách nhanh chóng ổn định sức khỏe.

Đoạn clip sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm và phản ứng kịp thời của nhân viên cứu nạn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn