Trung Quốc: Người đàn ông tử vong sau ca phẫu thuật cắt dạ dày để gây ấn tượng với gia đình bạn gái

Người đàn ông đã bỏ mạng chỉ vì muốn giảm cân cấp tốc nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với gia đình bạn gái - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post ngày 13-11, nạn nhân là Li Jiang, 36 tuổi, sống tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Anh cao 1m74 nhưng lại nặng tới 134kg, và từ lâu đã phải vật lộn với chứng béo phì cùng tình trạng khó kiểm soát thói quen ăn uống.

Anh trai của Li cho biết gần đây em mình mới bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ tiến triển khá thuận lợi. Khi hai người dự định ra mắt gia đình hai bên, Li quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để có ngoại hình khỏe mạnh hơn trong mắt phụ huynh bạn gái.

"Mọi chuyện đang rất tốt, nên em tôi muốn giảm cân trước khi gặp bố mẹ cô ấy. Nó làm vậy vì đang chuẩn bị cho hôn nhân", anh trai kể lại.

Ngày 30-9, Li nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân số 9 ở Trịnh Châu để tiến hành phẫu thuật. Ca mổ diễn ra ngày 2-10 và được đánh giá là thành công. Anh được chuyển sang phòng hồi sức tích cực (ICU) theo dõi, rồi về phòng thường vào hôm sau.

Tuy nhiên, đến sáng 4-10, tình trạng của anh bất ngờ xấu đi. Nhân viên y tế phát hiện Li ngừng thở lúc 6h40 sáng và lập tức đưa trở lại ICU để cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Anh được xác định tử vong ngày 5-10 do suy hô hấp.

Theo hồ sơ y tế, trong năm qua, Li tăng cân nhanh, thường ngáy to khi ngủ và được chẩn đoán mắc các hội chứng chuyển hóa, cao huyết áp và gan nhiễm mỡ.

Gia đình đặt nghi vấn liệu bệnh viện đã đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe của anh trước khi phẫu thuật hay chưa, đồng thời cho rằng quá trình xử lý biến chứng và cấp cứu có thể chưa kịp thời.

Đáp lại, bệnh viện cho biết qua rà soát, bệnh nhân đáp ứng đầy đủ chỉ định lâm sàng cho ca mổ, và khi tình trạng trở nặng, đội ngũ y tế đã phản ứng ngay lập tức.

Ngày 10-10, hai bên thống nhất ủy quyền cho Ủy ban Y tế địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.

"Báo cáo khám nghiệm cuối cùng sẽ là cơ sở có thẩm quyền nhất để xác định nguyên nhân tử vong", bệnh viện khẳng định, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn theo kết quả và quy định pháp luật.

Cái chết của Li đã gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người bày tỏ tiếc thương và cảnh báo về rủi ro của phẫu thuật giảm cân.

Một người bình luận: "Loại phẫu thuật này luôn có nguy cơ tử vong. Bác sĩ có thể làm hết sức, nhưng không có gì đảm bảo được cả".

Người khác viết: "Phẫu thuật thu nhỏ dạ dày vẫn là phẫu thuật, nên đương nhiên sẽ có rủi ro. Nếu có thể giảm cân tự nhiên, hãy chọn cách đó".

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn