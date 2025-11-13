Cảnh sát Thái Lan dẫn độ trùm cờ bạc She Zhijiang về Trung Quốc xét xử

Cảnh sát Thái Lan đã áp giải nghi phạm She Zhijiang tại sân bay Suvarnabhumi ngày 12-11 - Ảnh: BANGKOK POST/CẢNH SÁT THÁI LAN

Nghi phạm này đã lên chuyến bay từ sân bay Suvarnabhumi tới Trung Quốc vào khoảng 14h20 theo giờ địa phương.

Theo báo Bangkok Post, đoàn áp giải có sự tham gia của Trung tướng Jirabhop Bhuridej - Trợ lý Tổng tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan.

Ông Jirabhop cho biết Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu bắt giữ và dẫn độ ông She về Trung Quốc để cơ quan chức năng tiến hành truy tố.

Đổi lại, Bắc Kinh cam kết tăng cường hợp tác với Bangkok trong việc triệt phá các băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Trong lá thư kháng cáo viết tại nhà tù ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), ông She đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi phạm tội, đồng thời khẳng định công ty của ông đơn thuần chỉ là một “nhà phát triển đô thị”, theo Hãng tin AFP.

Tuy nhiên, Trung tướng Jirabhop nhấn mạnh các điều tra viên đã phát hiện ông She xây dựng sòng bạc tại thành phố Shwe Kokko ở tỉnh Myawaddy (Myanmar), giáp biên giới Thái Lan. Bên trong các khu phức hợp sòng bạc này đặt các trung tâm lừa đảo.

Chia sẻ với báo chí, luật sư Daniel Arshack của ông She tuyên bố các cáo buộc chống lại ông trùm này là “bịa đặt”, đồng thời lo ngại ông She sẽ “bị tước quyền được xét xử một cách thích đáng” khi trở về Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc cho biết ông She có cả quốc tịch Campuchia và đã chạy trốn khỏi chính quyền Bắc Kinh từ năm 2012.

Trong phán quyết cuối cùng đưa ra ngày 10-11, tòa phúc thẩm ở Bangkok cho biết họ giữ nguyên lệnh dẫn độ ông She về Trung Quốc trong vòng 90 ngày.

Tòa án hình sự Thái Lan từng ra lệnh dẫn độ ông She về Trung Quốc vào tháng 5-2024. Nhưng nhóm luật sư của ông đã kháng cáo và cho rằng lệnh này vi phạm luật. Tháng trước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng lệnh dẫn độ là hợp pháp.

