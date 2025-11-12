Nữ trùm Trung Quốc lĩnh 11 năm tù vì rửa tiền Bitcoin kỷ lục

Theo Reuters, bị cáo Qian Zhimin, 47 tuổi, thừa nhận hai tội danh rửa tiền vào tháng 9 vừa qua, sau khi cảnh sát Anh thu giữ hơn 61.000 Bitcoin (hiện trị giá hơn 6 tỉ USD) trong một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này.

Trong phiên tòa ngày 11/11, Qian bật khóc khi thẩm phán Sally-Ann Hales tuyên án, nhấn mạnh: “Bà là đầu não của toàn bộ tội phạm này, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc... và động cơ duy nhất là lòng tham vô độ”.

Công tố viên cho biết Qian cùng đồng phạm đã sử dụng ít nhất 95 triệu nhân dân tệ (hơn 13 triệu USD) tiền gian lận để mua trang sức và hàng xa xỉ.

Hiện nhà chức trách Anh đang xem xét cơ chế bồi hoàn cho các nạn nhân, đồng thời giải quyết tranh chấp pháp lý về quyền sở hữu lượng Bitcoin khổng lồ bị thu giữ.

Luật sư bào chữa cho rằng Qian “không hề có ý định lừa đảo” và rằng “sự tăng giá phi mã của Bitcoin đã khiến giá trị hiện nay vượt xa số tiền cần bồi thường cho nạn nhân”.

Theo cáo trạng, giữa 2014-2017, Qian điều hành công ty Lantian Gerui, huy động khoảng 40 tỉ nhân dân tệ (5,6 tỉ USD) từ hơn 128.000 nhà đầu tư thông qua mô hình Ponzi trá hình. Trong số đó, ít nhất 6 tỉ nhân dân tệ bị chiếm đoạt. Hơn 80 người khác liên quan đã bị kết án ở Trung Quốc.

Khi cảnh sát Trung Quốc ập vào một sự kiện của công ty vào tháng 7/2017, Qian đã bỏ trốn qua Myanmar, Thái Lan, Lào và Malaysia, trước khi đến Anh bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis. Tại London, bà ta bắt đầu tìm cách chuyển đổi số Bitcoin thu được từ lừa đảo thành tiền mặt.

Nhiều nạn nhân của Lantian Gerui mất sạch tiền tiết kiệm, nhà cửa, thậm chí gia đình tan vỡ, theo công tố viên Gillian Jones.

Cảnh sát Anh lần đầu tiếp cận Qian vào năm 2018, khi bà ta sống cùng trợ thủ Wen Jian tại London và tìm cách mua một bất động sản. Tại đây, họ phát hiện thiết bị lưu trữ chứa 61.000 Bitcoin, nhưng phải đến năm 2021 mới truy cập được. Lúc đó, giá trị số Bitcoin đã lên tới 1,5 tỉ bảng Anh (2 tỉ USD).

Wen bị bắt năm 2021, truy tố năm 2022 và kết án năm 2024 vì một tội danh rửa tiền. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một phần Bitcoin đã được chuyển sang ví khác do Ling Seng Hok, “trợ lý mới” của Qian, điều hành. Manh mối này giúp họ lần ra nơi Qian ẩn náu tại thành phố York, miền Bắc nước Anh, nơi bà bị bắt vào tháng 4-2024.

Ling cũng bị tuyên án gần 5 năm tù cùng ngày 11/11.

Dù phiên tòa hình sự đã kết thúc, giới chức Anh vẫn đối mặt thách thức lớn trong việc xử lý lượng Bitcoin trị giá hàng tỉ USD và đảm bảo quyền lợi cho hàng chục nghìn nạn nhân Trung Quốc bị lừa.

