Sạt lở ở bãi rác lớn nhất Indonesia làm 4 người thiệt mạng

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết vụ sạt lở xảy ra khoảng 14h30 (giờ địa phương) ngày 8/3 tại bãi rác Bantargebang, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 25 km. Lực lượng cứu hộ hiện đang sử dụng máy xúc, thiết bị hạng nặng và chó nghiệp vụ để mở đường tiếp cận hiện trường và tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống rác khổng lồ.

Theo truyền thông địa phương, vụ sạt lở xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn, khiến khối lượng rác khổng lồ tại bãi chôn lấp trên mất ổn định và đổ sập. Khu vực đô thị Jabodetabek – bao gồm Jakarta và các thành phố vệ tinh – hiện có khoảng 42 triệu dân, tạo ra khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày.

Bantargebang - một trong những bãi rác lộ thiên lớn nhất thế giới - có diện tích hơn 110 ha và chứa khoảng 55 triệu tấn rác. Bộ trưởng Môi trường Indonesia Hanif Faisol Nurofiq cho rằng chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để rác tiếp tục tích tụ tại bãi rác này, bất chấp lệnh cấm các bãi rác lộ thiên từ năm 2008.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cảnh báo rằng phần lớn các bãi rác của nước này có thể quá tải vào năm 2028. Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch đầu tư 3,5 tỷ USD để xây dựng 34 nhà máy điện rác trong vòng 2 năm nhằm giảm áp lực đối với các bãi chôn lấp.

Indonesia từng chứng kiến thảm họa tương tự vào năm 2005, khi một vụ sạt lở ở bãi rác tại tỉnh Tây Java do mưa lớn và nổ khí methane làm 143 người thiệt mạng.

