TikToker Trung Quốc tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi gây sốc

Andy Hao Tienan, một nam influencer đến từ Hắc Long Giang (Trung Quốc), gây chú ý khi tuyên bố đã chi 4 triệu nhân dân tệ (560.000 USD) để tiêm chất định hình nhằm có được cơ bụng 8 múi nhân tạo.

Theo SCMP, anh chàng cũng là người đầu tiên tại Trung Quốc thực hiện điều này.

Hao có khoảng 100.000 người theo dõi trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), nổi tiếng khi chia sẻ nội dung làm đẹp và thời trang.

Hồ sơ của nam influencer cho biết 20% cơ thể anh chứa axit hyaluronic (HA), một chất tự nhiên giúp bôi trơn khớp và giữ ẩm. Anh dự định tiêm tổng cộng 10.000 liều và đã hoàn thành 40% mục tiêu.

Hao dự kiến tiêm đủ 10.000 liều HA để tạo hình cơ bụng 8 múi.

Vài tháng trước, Hao trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tiết lộ đã chi 4 triệu nhân dân tệ để tiêm axit vào vai, xương đòn, ngực và bụng. Các mũi tiêm giúp anh tạo hình cơ bụng nhân tạo. Chi tiết về quy trình này vẫn chưa được tiết lộ.

Hao cho biết anh đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ vì không thể đạt được vóc dáng cơ bắp lý tưởng thông qua tập thể dục.

"Tôi hoàn toàn đồng ý rằng những kẻ hèn nhát không thể phát triển cơ bắp. Nhưng các bạn phải hiểu rằng, tôi đã tiêm quá nhiều rồi. Tôi không còn hèn nhát nữa. Bạn có dám làm như vậy không?", Hao nói.

Anh nói rằng nếu cơ bụng này không biến mất trong 3 năm tới, anh sẽ nộp đơn lên Guinness để xin kỷ lục cơ bụng nhân tạo làm từ axit hyaluronic có độ bền lâu nhất. "Tới khi đó, tôi sẽ livestream cảnh bẻ quả óc chó trên cơ bụng của mình cho mọi người xem", anh chàng tuyên bố.

Hao (ở giữa) cho biết nếu sau 3 năm, cơ bụng không biến mất sẽ nộp đơn lên Guinness để xác nhận kỷ lục.

Trong một video được đăng vào cuối tháng 10, gần 5 tháng sau ca phẫu thuật, Hao vẫn bày tỏ sự hài lòng với kết quả.

"Nhiều người nói rằng axit hyaluronic sẽ tan sau vài tháng, còn các bác sĩ thì nói nó có thể bị xê dịch hoặc vón cục lại. Thực tế, nó trông tự nhiên và đẹp hơn theo thời gian. Ngay cả đường nét giữa các múi bụng vẫn rõ nét, và chúng không hề bị dính vào nhau thành một u cục nào cả", anh chia sẻ.

Li Jialun - bác sĩ điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Union, Cao đẳng Y khoa Tongji, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán - bày tỏ lo ngại rằng hành động của Hao có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của anh. Li cũng có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội.

"Việc tiêm 40 liều axit hyaluronic rất có thể sẽ làm nát da, gây hoại tử mạch máu. Thứ hai, trong khi các cơ có thể trông rất thật ở trạng thái tĩnh, thì hình ảnh động chắc chắn sẽ bị bóp méo vì tất cả các cơ đều là đơn vị động", Li, người có hơn 1,7 triệu follower trên mạng xã hội, cảnh báo.

Bác sĩ phân tích thêm rằng sau khi tiêm, cơ tự nhiên của bệnh nhân thậm chí có thể giảm đi vì axit hyaluronic và chất làm đầy có thể làm mòn xương và tạo áp lực lên cơ, khiến chúng mỏng hơn. "Khi chất làm đầy tan ra, cơ bắp ban đầu của bạn có thể trông yếu hơn nữa. Sự dịch chuyển cơ là một tác dụng phụ rất có thể xảy ra", Li nhấn mạnh.

Câu chuyện về tạo hình cơ bụng nhân tạo của Hao cũng nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Trời ơi, đây thực sự là cách người giàu tiêu tiền sao? 4 triệu tệ có thể mua cho tôi đủ bột protein để xây cơ bắp cả đời", "Anh ấy sẽ phải cởi trần đi khắp nơi mỗi ngày để khoe nó, nếu không thì số tiền bỏ ra sẽ bị lãng phí", dân mạng kinh ngạc bày tỏ.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn