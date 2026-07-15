Trọng tài ‘bẻ còi’ khó hiểu ở bán kết World Cup 2026

Quyết định hiếm thấy và gây tranh cãi được trọng tài Ivan Barton đưa ra cuối hiệp 1 màn so tài giữa tuyển Tây Ban Nha và Pháp trên sân Dallas - Mỹ rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội).

Pháp ban đầu được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm sau tình huống tiền vệ Fabian Ruiz bị cho là phạm lỗi với tiền đạo Ousmane Dembele. Tuy nhiên, ngôi sao của PSG lập tức phản ứng, khẳng định anh không hề chạm vào đối thủ.

Tiền vệ Fabian Ruiz cùng các cầu thủ Tây Ban Nha phản ứng sau khi trọng tài Ivan Barton ban đầu cho Pháp hưởng quả đá phạt sát vòng cấm. Ảnh: Getty

Fabian Ruiz phân trần mình không phạm lỗi, trước khi trọng tài Ivan Barton đổi quyết định và cho Tây Ban Nha hưởng quả đá phạt. Ảnh: Getty.

Chỉ vài giây sau, trọng tài Barton bất ngờ thay đổi quyết định. Thay vì để Pháp thực hiện quả phạt ở vị trí nguy hiểm, ông trao quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban Nha.

Diễn biến khó hiểu khiến nhiều khán giả theo dõi trận đấu bối rối. Một người bình luận: “Họ đang tự đặt ra luật khi trận đấu diễn ra. Quả phạt đã bị hủy”.

Người khác đặt câu hỏi: “Từ bao giờ những quyết định như vậy lại có thể bị đảo ngược?”.

Nguyên nhân khiến trọng tài đổi ý vẫn chưa được làm rõ. VAR không được phép can thiệp vào những tình huống đá phạt thông thường như trên, do đó có thể trọng tài Barton đã tự nhận ra sai sót hoặc nhận tư vấn từ một trợ lý rồi thay đổi quyết định.

Tây Ban Nha khi đó dẫn 1-0 nhờ quả phạt đền của tiền đạo Mikel Oyarzabal, sau khi hậu vệ Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm.

Tới phút 58, hậu vệ Pedro Porro ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa La Roja vào chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết Anh - Argentina diễn ra tại Atlanta - Mỹ lúc 2h ngày 16/7.

Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha có lần thứ hai trong lịch sử vào chung kết World Cup, sau lần đăng quang cách đây 16 năm.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn