Vợ tỷ phú công nghệ nổi tiếng toàn cầu khoe ảnh đi xem World Cup 2026, mẹ 4 con mà trẻ đẹp khó tin!

Đó là Miranda Kerr - siêu mẫu người Australia và là vợ của tỷ phú công nghệ Evan Spiegel, đồng sáng lập kiêm CEO Snapchat. Hiện cả hai sinh sống tại Los Angeles (Mỹ).

Trên Instagram với 13,8 triệu người theo dõi, Miranda Kerr mới đây chia sẻ loạt video và hình ảnh đến sân cổ vũ trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam).

Miranda Kerr đi xem World Cup 2026.

Cô quẩy nhiệt tình cùng bạn.

Lần này, Miranda đi cùng một người bạn. Cả hai liên tục ghi lại những khoảnh khắc hò reo, cổ vũ đầy phấn khích trên khán đài. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều hơn cả lại là ngoại hình của cựu thiên thần Victoria's Secret.

Trong những bức ảnh chụp cận, Miranda Kerr xuất hiện với phong cách đơn giản, năng động nhưng vẫn nổi bật nhờ gương mặt gần như không có nhiều dấu vết tuổi tác và vóc dáng săn chắc. Không ít người bất ngờ khi biết cô đã là mẹ của bốn cậu con trai và năm nay bước sang tuổi 43.

"Nhìn như mới ngoài 30", "Không hổ danh thiên thần Victoria's Secret", "Visual đi xem bóng đá còn đẹp hơn lúc dự sự kiện"... là những bình luận xuất hiện dưới các bài đăng.

Miranda Kerr sinh năm 1983, là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất Australia và từng ghi dấu ấn khi trở thành thiên thần của Victoria's Secret.

Miranda Kerr từng là người mẫu nổi tiếng.

Sau cuộc hôn nhân đầu với nam diễn viên Orlando Bloom kết thúc vào năm 2013, cô và chồng cũ cùng nuôi con trai Flynn. Đến năm 2015, Miranda bắt đầu hẹn hò với doanh nhân công nghệ Evan Spiegel. Cả hai đính hôn một năm sau và tổ chức hôn lễ riêng tư tại Los Angeles vào tháng 5/2017.

Sau khi kết hôn, gia đình lần lượt chào đón ba con trai là Hart, Myles và Pierre. Tính đến nay, Miranda là mẹ của bốn cậu con trai gồm Flynn (15 tuổi), Hart (8 tuổi), Myles (6 tuổi) và Pierre (2 tuổi).

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, song vẫn giữ đời sống gia đình khá kín tiếng. Trong các cuộc phỏng vấn, Miranda Kerr nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho chồng, cho biết cả hai luôn ưu tiên giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc các con. Siêu mẫu cũng tiết lộ họ cố gắng duy trì những khoảng thời gian riêng cho gia đình, xem đây là yếu tố quan trọng giúp cuộc hôn nhân bền vững.

Miranda Kerr và chồng tỷ phú công nghệ trong hình ảnh mới đây nhất.

Miranda Kerr thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện cùng chồng.

Cả hai cũng có niềm đam mê thể thao.

Ở tuổi ngoài 40, Miranda vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung và hình ảnh người phụ nữ cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và đời sống tinh thần. Cô giấu mặt và hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar Australia, Miranda Kerr cho biết việc nuôi dạy các con hiện chiếm phần lớn thời gian và là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của cô. Người đẹp mong muốn các con lớn lên với lòng biết ơn, sự tử tế và luôn cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ gia đình.

Quan điểm ấy cũng được cô nhắc lại trong nhiều cuộc trò chuyện khác. Với People, Miranda gọi việc làm mẹ là "trải nghiệm đáng giá nhất" trong cuộc đời và cho biết các con đã giúp cô trở nên kiên nhẫn, mạnh mẽ và giàu yêu thương hơn mỗi ngày.

Trong khi đó, với Vogue Australia, cô thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất yêu việc được làm mẹ", đồng thời khẳng định gia đình luôn là ưu tiên số một.

Ở tuổi 43, lịch sinh hoạt của Miranda Kerr cũng gần như xoay quanh các con. Trong series Power Woman của LYMA, cô cho biết thường thức dậy từ 5 giờ sáng để đón bình minh, tập yoga, thiền và chuẩn bị bữa sáng trước khi các con thức giấc. Đến 6 giờ, cô cùng con trai lớn Flynn thiền Vedic khoảng 20 phút.

Miranda Kerr hiện thiên về kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Bà mẹ 4 con này nổi tiếng với lối sống khoa học để giữ gìn vẻ ngoài trẻ - khỏe.

Miranda tiết lộ cả ba con trai lớn đều được cô hướng dẫn thiền từ nhỏ.

Buổi chiều, người đẹp thường ăn tối cùng các con từ khoảng 16h30 rồi tạo không gian yên tĩnh trong nhà trước giờ ngủ. Chỉ sau khi các con đã lên giường, cô mới có thời gian chăm sóc bản thân và trò chuyện với chồng.

Hiện tại, Miranda Kerr không còn hoạt động người mẫu với cường độ dày đặc như trước. Cô vẫn xuất hiện tại một số sự kiện thời trang, thực hiện các bộ ảnh và duy trì hình ảnh tích cực trên mạng xã hội.

Hiện tại, Miranda Kerr chủ yếu tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ KORA Organics do cô sáng lập từ năm 2009.

Dù vẫn xuất hiện tại các sự kiện thời trang, làm đẹp và thỉnh thoảng thực hiện các bộ ảnh, siêu mẫu người Australia dành phần lớn thời gian cho công việc điều hành doanh nghiệp và chăm sóc gia đình. Trong một cuộc trò chuyện với People hồi đầu năm nay, Miranda tiết lộ hai cậu con trai Hart và Myles thậm chí còn "tranh nhau" vị trí CEO của KORA Organics trong tương lai, trong khi con trai cả Flynn yêu thích nghệ thuật hơn nhưng vẫn thường sử dụng các sản phẩm của mẹ.

Trên mạng xã hội, Miranda Kerr cũng duy trì hình ảnh gần gũi với những bài đăng xoay quanh cuộc sống thường nhật. Bên cạnh các bộ ảnh thời trang, cô thường chia sẻ khoảnh khắc bên chồng Evan Spiegel và các con, những thói quen chăm sóc sức khỏe, thiền, yoga, cũng như các chuyến du lịch và dịp sum họp gia đình. Hình ảnh một người mẹ tận hưởng cuộc sống, đề cao sự cân bằng và lối sống tích cực hiện là nội dung xuất hiện nhiều nhất trên trang cá nhân của cô.

Tác giả: Trần Hà.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn