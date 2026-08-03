Đình Bắc có đá chính ở trận gặp Indonesia?

Đình Bắc và đồng đội trong buổi tập trước trận gặp Indonesia. Ảnh: Đức Cường

Phải thừa nhận, Đình Bắc là cầu thủ trẻ có sự tiến bộ rất lớn trong thời gian qua và anh đã nghiễm nhiên giành 1 suất thi đấu chính thức ở tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, ở 2 trận đấu với Timor Leste và Singapore, Đình Bắc đều có tên trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, đến trận đấu quan trọng với Indonesia, câu hỏi này đã được đặt ra khiến nhiều người phải nghĩ ngợi.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi ở trận hoà 0-0 với Singapore, dẫu tạo ra không ít cơ hội nhưng không thể ăn bàn, Đình Bắc đã bị HLV Kim Sang Sik thay ra vào phút 41, vào thế chỗ anh là ngoại binh nhập tịch Tài Lộc. Lúc Đình Bắc đi vào khu vực kỹ thuật, nhà cầm quân người Hàn quốc còn tỏ thái độ không hài lòng với cậu học trò. Trong phòng họp báo, nói về lý do thay Đình Bắc ra sân quá sớm, ông Kim Sang Sik nói thẳng: “Do Đình Bắc chưa hoàn thành nhiệm vụ nên phải thay ra”.

Thực tế, việc một tuyển thủ dẫu thi đấu hay và nổi tiếng đến mấy, nhưng khi không hoàn thành yêu cầu do ban huấn luyện đặt ra, dĩ nhiên cầu thủ ấy phải chấp nhận bị thay ra sân để đưa vào một gương mặt phù hợp hơn. Đình Bắc càng không ngoại lệ, nhưng với fan hâm mộ cầu thủ này, chắc chắn họ chẳng muốn điều ấy xảy ra, bởi với họ Đình Bắc luôn là số 1.

Đình Bắc trong trận đấu với Singapore. Ảnh: Đức Cường

Phải nói rõ, Đình Bắc là một cầu thủ có chuyên môn tốt và luôn bước các trận đấu với sự nhiệt huyết cao độ. Vì thế, chính HLV Kim Sang Sik trong cuộc họp báo sau trận hoà Singapore cũng cho rằng sẽ phải nhắc nhở và tính toán đến phương án sử dụng Bắc ở trận đấu với Indonesia. Vì thế, những buổi tập vừa qua, Đình Bắc vẫn vui vẻ và tập luyện rất ổn cùng đồng đội.

Vậy Đình Bắc có vào sân ở trận đấu với Indonesia hay không? Câu trả lời là có, nhưng vào sân lúc nào sẽ là do HLV Kim Sang Sik sử dụng để phù hợp với triết lý và ý đồ chiến thuật mà ông thầy người Hàn Quốc đặt ra. Tuy nhiên ở trận đấu này, Đình Bắc khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát, bởi nói gì thì anh vẫn là tay săn bàn hàng đầu của tuyển Việt Nam hiện nay và khả năng có thể tạo đột biến rất cao.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn