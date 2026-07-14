Trọng tài bị FIFA loại khỏi World Cup 2026 đột ngột qua đời

Trọng tài Rob Dieperink đột ngột qua đời.

Trong thông báo phát đi tối 13/7, KNVB bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: "Chúng tôi bàng hoàng trước sự ra đi của Rob Dieperink. Bóng đá Hà Lan mất đi một trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế, nhưng trên hết là một đồng nghiệp tận tâm và đáng quý. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của anh ấy".

Theo báo AD của Hà Lan, cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra và nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Dieperink từng được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) lựa chọn làm trọng tài cho World Cup 2026. Tuy nhiên, ông bị gạch tên vào phút chót do bị cảnh sát Anh bắt giữ để điều tra cáo buộc tấn công tình dục một thiếu niên.

Sự việc xảy ra hồi tháng 4 khi vị trọng tài người Hà Lan sang Anh điều hành trận bán kết UEFA Conference League giữa Crystal Palace và Fiorentina. Ông bị cáo buộc có hành vi đụng chạm không mong muốn và dụ dỗ một thiếu niên về phòng khách sạn.

Khi trở về sau trận đấu, Dieperink bị cảnh sát bắt giữ ngay trước sự chứng kiến của nhiều quan chức Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA). FIFA sau đó ra thông báo xác nhận loại Dieperink khỏi danh sách trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Sau cùng, cảnh sát London kết luận không có đủ bằng chứng để truy tố. Người phát ngôn cho biết các điều tra viên thu thập hình ảnh camera an ninh, kiểm tra thiết bị điện tử và rà soát toàn bộ chứng cứ, nhưng ngưỡng chứng minh hành vi phạm tội không được đáp ứng. Vì vậy, vụ việc khép lại và Dieperink không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn