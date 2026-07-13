Sút hỏng ở World Cup 2026, tuyển thủ Colombia bị đe dọa tính mạng

Jaminton Campaz đang trở thành tâm điểm của một vụ việc gây chấn động bóng đá Colombia sau World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2000 được cho là đã quyết định tạm thời ở lại Mỹ hoặc sang Argentina, thay vì trở về quê nhà cùng các đồng đội vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

Jaminton Campaz bị đe dọa tính mạng sau World Cup 2026

Ở trận gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8, Campaz có cơ hội rất thuận lợi để mang về chiến thắng cho Colombia ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt thủ môn Gregor Kobel, anh lại dứt điểm vọt xà.

Hai đội sau đó phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Dù Campaz thực hiện thành công lượt sút của mình, Colombia vẫn thất bại 3-4 và dừng bước đầy tiếc nuối, nhìn Thụy Sĩ vào tứ kết.

Ngay sau trận đấu, chân sút 26 tuổi trở thành mục tiêu công kích dữ dội trên mạng xã hội. Không ít tài khoản đã gửi những lời đe dọa nhằm vào anh và cả gia đình.

Trong khi các tuyển thủ như James Rodriguez hay Davinson Sanchez đã đáp chuyến bay trở về Colombia, Campaz lại không xuất hiện cùng đội. Tiền đạo này có thể tiếp tục ở lại Mỹ hoặc di chuyển thẳng sang Argentina để hội quân cùng CLB Rosario Central.

"Xin đừng bao giờ đánh mất sự tôn trọng dành cho người khác. Chúng ta có thể thất vọng, buồn bã hay bất đồng quan điểm, nhưng không có niềm đam mê nào có thể biện minh cho sự thù hận hoặc khiến người khác phải sống trong sợ hãi", tiền đạo Colombia chia sẻ trên trang cá nhân.

"Tôi cũng đau đớn như tất cả mọi người vì kết quả này. Chúng tôi đều mong muốn tiến xa hơn. Tôi xin lỗi vì không thể mang đến niềm vui mà người hâm mộ kỳ vọng, nhưng chưa bao giờ thiếu quyết tâm hay tình yêu dành cho đội tuyển. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ cống hiến tất cả vì đất nước mình", Campaz thêm vào.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Liên đoàn bóng đá Colombia (FCF) đã ra thông cáo lên án mọi hành vi đe dọa nhằm vào Campaz cũng như gia đình anh. FCF đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng nước này khẩn trương điều tra để xác định và xử lý những cá nhân đứng sau các lời đe dọa.

Sự việc của Campaz khiến nhiều người nhớ lại thảm kịch đau lòng nhất trong lịch sử bóng đá Colombia cách đây 32 năm. Tại World Cup 1994, hậu vệ Andres Escobar phản lưới nhà trong trận thua tuyển Mỹ, góp phần khiến Colombia bị loại ngay từ vòng bảng. Chỉ ít ngày sau khi trở về Medellin, Escobar bị bắn chết bên ngoài một hộp đêm ở tuổi 27.

Đến nay, vụ án vẫn được xem là biểu tượng cho mặt tối của bóng đá Colombia trong giai đoạn bạo lực và cá cược bất hợp pháp hoành hành. Chính vì vậy, việc Campaz nhận những lời đe dọa sau World Cup 2026 càng làm dấy lên nhiều lo ngại về sự an toàn của các tuyển thủ quốc gia sau mỗi thất bại.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn