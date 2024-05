Trọng Hoàng báo tin cực vui cho Hà Tĩnh

Trọng Hoàng hiện đang phải tập vật lý trị liệu tại trung tâm của bác sĩ ĐT Việt Nam - Trần Huy Thọ. Được biết, phải hơn 1 tuần nữa, tiền vệ của Hà Tĩnh mới có thể trở lại tập luyện với cường độ cao và thi đấu. Chính điều này đang khiến BHL và chính cả Trọng Hoàng cảm thấy suốt ruột khi Hà Tĩnh đang cần lực lượng tốt nhất để chiến đấu giành quyền trụ hạng.

Sau vòng 18, Hà Tĩnh đang đứng 11/14 đội với 21 điểm. Họ chỉ hơn đội đứng áp chót là SLNA 5 điểm. Tức mọi thứ đều có thể xảy ra nếu thầy trò thiếu tập trung trong 8 vòng đấu còn lại.

Trọng Hoàng trở lại sẽ giúp cho Hà Tĩnh có thêm những giải pháp chiến thuật

Nếu Trọng Hoàng có thể ra sân, chất lượng của đội hình sẽ tăng lên đáng kể. Cũng thật tiếc, dù được tăng cường ở giai đoạn 2 nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam mới chỉ đá chính 2 trận cho Hà Tĩnh. Ở tuổi 35 nhưng Hoàng “bò” vẫn có thể chơi tốt và đáp ứng được những yêu cầu đưa ra. Sự có mặt của Trọng Hoàng có thể giúp cho HLV Nguyễn Thành Công có thêm nhiều giải pháp về chiến thuật. Trước mắt, dường như Hà Tĩnh sẽ khó có sự phục vụ của Trọng Hoàng khi đón tiếp CLB TP.HCM trên sân nhà ở vòng 19. Nhưng nhiều khả năng, Trọng Hoàng sẽ góp mặt ở vòng 20 khi Hà Tĩnh làm khách trên sân LPBank HAGL.

Cũng nói thêm, năm 2022, Trọng Hoàng trở lại SLNA nhưng do bị thoát vị đĩa đệm nên cuối mùa anh mới thi đấu. Tại V.League 2023, Trọng Hoàng chơi 17/18 trận, dìu dắt các cầu thủ xứ Nghệ về đích an toàn. Tuy nhiên, ở mùa giải 2023/24, Trọng Hoàng chỉ đá 1 trận ở V.League, 1 trận ở cúp Quốc gia do bị chấn thương. Sau đó anh chuyển sang chơi bóng cho đội bóng láng giềng Hà Tĩnh.

