Trọng Hoàng rời Sông Lam Nghệ An, đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

Mùa giải 2022, Trọng Hoàng chính thức hồi hương, ký hợp đồng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, nhưng phải đến gần cuối mùa giải cầu thủ này mới được ra sân trong màu áo đội bóng quê hương. Do trước đó, cựu tuyển thủ Việt Nam dính phải chấn thương nặng.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm, mùa giải 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã dìu dắt các cầu thủ trẻ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, để đưa Sông Lam Nghệ An cập bến an toàn. Tính riêng ở V.League 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu 17/18 trận với 1.356 phút cho Sông Lam Nghệ An.

Hậu vệ Trọng Hoàng

Tuy nhiên, tại mùa giải 2023/2024, Trọng Hoàng dính chấn thương, vì vậy trải qua 8 vòng đấu đầu tiên tại V.League năm nay, hậu vệ sinh năm 1989 mới chỉ thi đấu 1 trận. Hiện chấn thương của Trọng Hoàng đã bình phục và có thể thi đấu khi V.League 2023/2024 trở lại.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, trước vòng 9 V.League 2023/2024 đội chủ sân Vinh sẽ thanh lý hợp đồng với hậu vệ Trọng Hoàng.

Hiện, 3 câu lạc bộ là Bình Dương, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất muốn có được chữ ký của cựu tuyển thủ Việt Nam. Nhiều khả năng Trọng Hoàng sẽ cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tác giả: An Phạm (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn