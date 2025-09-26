Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất m.a t.ú.y từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 02 đối tượng, thu giữ 21 kg ma tuý dạng Ketamin (04 túi ni lon bên trong thùng xốp có khối lượng 04 kg, 34 hộp dán nhãn sữa nước ngoài với khối lượng 17 kg) và một số vật chứng liên quan.

Cơ quan chức năng giám định tang vật

Trước đó, vào tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 02 đối tượng gồm: Hồ Quang Anh (sinh năm 2003), trú tại thôn 5, xã Quỳnh Sơn và Lô Thị Ánh Tuyết (sinh năm 2007), trú tại bản Mà, xã Sơn Lâm nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ các nước Châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này rất tinh vi. Số ma túy được nguỵ trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ. Đối tượng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, bưu điện thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài. Để né tránh sự theo dõi, kiểm soát, các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên hệ. Trước tình hình trên, đơn vị đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt xoá.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Thu thập các tài liệu có được và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ ngày 12/9/2025, Ban chuyên án phát hiện tại khu vực ngã ba Thanh Hương (huyện Thanh Chương cũ), đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết có gửi 01 thùng hàng - là thùng xốp màu trắng chứa ma tuý lên xe khách chạy tuyến Con Cuông – thành phố Vinh (cũ) và sẽ tạm gửi tại khu vực kho nhà xe, sau đó thuê xe taxi chở “hàng” đến một địa điểm thuộc Thành phố Vinh (cũ), các đối tượng sẽ tiếp tục trực tiếp nhận hàng và đem đi nơi khác tiêu thụ.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Ban Chuyên án phát hiện xe taxi đến nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả thùng xốp trên tại một công viên trên địa bàn phường Trường Vinh. Nhận định thời cơ “cất vó” đã chín muồi, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng, Công an các xã: Quỳnh Sơn, Sơn Lâm chia 02 mũi công tác bắt đồng loạt 02 đối tượng. Theo đó, một mũi công tác ập vào bắt quả tang Hồ Quang Anh, khi đối tượng đang trực tiếp nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên, thu giữ 04 kg ma tuý dạng Ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ, thuộc phường Vinh Hưng, mũi công tác còn lại bắt đối tượng Lô Thị Anh Tuyết về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Số ma túy được nguỵ trang ở các hộp sữa đựng trong thùng xốp

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Theo đó, số ma tuý trên được sự chỉ đạo của đối tượng chủ mưu, cầm đầu từ nước ngoài, thường trú tại tỉnh Nghệ An. Từ nước ngoài, đối tượng này đã chỉ đạo mở ra từ 08 hộp dán nhãn sữa tổng khối lượng 04 kg ma tuý Ketamin để đem giao cho “khách” và cất giấu 34 hộp dán nhãn sữa còn lại tại nhà chị gái đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết tại xã Sơn Lâm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 34 hộp dán nhãn sữa nói trên với khối lượng 17 kg.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Phan Tuyết - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn