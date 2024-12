Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí "nóng"

Thực hiện Đề án xây dựng thành phố Vinh “sạch về ma túy”, kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố Vinh đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy theo phương châm “truy tận gốc”, chặt đứt “nguồn cung” ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, móc nối với các đối tượng cộm cán để hoạt động phạm tội. Trong đó, có đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma tuý, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động. Các đối tượng lợi dụng thông thạo địa hình, thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi để hoạt động. Đặc biệt, trong quá trình giao dịch, các đối tượng luôn mang theo vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Các đối tượng Bùi Văn Xuyến, Hoàng Văn Hải, Nguyễn Ngọc Lâm tại Cơ quan Công an

Trước tình hình trên, Công an thành phố Vinh đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ. Nhận định các đối tượng luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng, súng tự chế, dao, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện hay truy bắt, Ban Chuyên án lên kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể cho các tình huống có thể xảy ra để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và người dân.

Đối tượng Bùi Văn Xuyến tại Cơ quan Công an

Ngày 21/12/2024, tại phường Quán Bàu, Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng Bùi Văn Xuyến (sinh năm 1973), Hoàng Văn Hải (sinh năm 1991), cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1994), trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng manh động và liều lĩnh, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với sự mưu trí, dũng cảm, Ban Chuyên án đã khống chế, quật ngã và bắt giữ thành công các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp, 02 gói ma túy đá, 02 khẩu súng ngắn, 03 điện thoại di động, 01 ô tô và một số tang vật liên quan khác. Quá trình bắt giữ các đối tượng, Ban chuyên án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Tang vật

Qua đấu tranh mở rộng chuyên án, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/12/2024, Công an thành phố Vinh tiếp tục bắt giữ 04 đối tượng: Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1972), trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; Bùi Huy Hoàng (sinh năm 1997), Hồ Trung Hậu (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1993), cùng trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn; thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp, 01 gói ma túy đá, 04 điện thoại di động. Quá trình điều bước đầu xác định, các đối tượng này là “chân rết” của các đối tượng Xuyến, Hải, Lâm nói trên.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.





Tác giả: Phạm Thủy - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn