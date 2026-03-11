HLV Mai Đức Chung xin rút khỏi tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước đáng tiếc khi thua tuyển Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối bảng C Asian Cup nữ 2026 chiều 10/3.

Trận đấu chứng kiến các cô gái Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước tuyển Nhật Bản hùng mạnh.

Kết quả thua cách biệt 4 bàn khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại vòng bảng với 3 điểm, không thể lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Phát biểu sau đó, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ thẳng thắn về kết quả trận đấu, đồng thời tiết lộ dự định rút lui khỏi cương vị dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

“Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”, ông nói.

HLV nhận lỗi khi tuyển nữ Việt Nam phải dừng bước sớm ở Asian Cup nữ 2026.

Nhà cầm quân sinh năm 1951 cũng thẳng thắn cho rằng, thắng thua là điều bình thường trong bóng đá và với cương vị huấn luyện viên trưởng, ông phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội.

“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Có lúc chúng ta gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn mình. Khi không đạt được kết quả như mong muốn thì phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng”, ông Chung chia sẻ.

Phân tích về diễn biến trận đấu, thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam cho biết thể lực các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể khi trước đó phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo ông, ở hiệp 1 đội tuyển vẫn duy trì được thế trận khá tốt và chỉ để thủng lưới sau hơn 20 phút thi đấu. Tuy nhiên sang hiệp 2, khi thể lực giảm sút, tuyển Nhật Bản đã tận dụng tốt lợi thế với những pha phối hợp ở trung lộ và hai biên, liên tục thực hiện các tình huống bật tường và tạt bóng vào vòng cấm khiến tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Úc cùng cộng đồng người Việt đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển trong suốt giải đấu. Ông cho biết sự có mặt của người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại xứ chuột túi, trên khán đài trong các trận đấu là nguồn động viên rất lớn đối với toàn đội.

Nhà cầm quân sinh người Hà Nội cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước đối thủ mạnh như Nhật Bản. Dù chênh lệch về trình độ và thứ hạng, các cầu thủ vẫn thi đấu nỗ lực và thể hiện quyết tâm trên sân.

Theo HLV Mai Đức Chung, để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới, điều quan trọng là phải đầu tư mạnh hơn cho công tác đào tạo trẻ và mở rộng phong trào bóng đá.

Ông nhấn mạnh cần tăng cường bóng đá học đường, phát triển các trung tâm đào tạo cũng như phong trào tại các địa phương. Khi nền tảng được xây dựng tốt, thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện bền vững.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung gửi lời chúc mừng tuyển Nhật Bản và khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển trong tương lai.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn