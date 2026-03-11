Sẵn sàng cho bầu cử sớm tại 55 khu vực miền núi, biên giới Nghệ An

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Cử tri xã Huồi Tụ nơi có 13/13 khu vực bỏ phiếu sớm. (Ảnh: BT).

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.123 khu vực bỏ phiếu. Tuy nhiên, do đặc thù địa lý có nơi bị chia cắt, dân cư thưa thớt hoặc điều kiện giao thông cách trở, tỉnh Nghệ An đã chủ động đề xuất và được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3 tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Cụ thể, số lượng các khu vực bỏ phiếu sớm được phân bổ chi tiết như sau: xã Huồi Tụ có 13 khu vực (toàn xã); xã Na Ngoi có 9 khu vực; xã Mường Típ có 7 khu vực; xã Châu Khê có 5 khu vực; xã Tri Lễ có 4 khu vực; xã Bắc Lý có 3 khu vực; xã Mỹ Lý có 3 khu vực; xã Môn Sơn có 3 khu vực; xã Tam Thái có 3 khu vực; xã Keng Đu có 2 khu vực; xã Mường Quàng có 2 khu vực và xã Hữu Khuông có 1 khu vực.

Việc triển khai bầu cử sớm tại các khu vực này nhằm mục đích bảo đảm tất cả cử tri, kể cả những người ở vùng sâu vùng xa nhất, đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách thuận lợi hơn, đồng thời, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Không khí ngày càng nhộn nhịp tại các điểm niêm yết danh dách cử tri.

Tại xã Huồi Tụ nơi toàn bộ 13 khu vực bỏ phiếu sẽ tiến hành bầu cử sớm vào ngày 13/3, không khí đã rộn ràng từ nhiều tuần qua. Ngay từ tờ mờ sáng tiếng loa bản đã vang vọng các quy định của Luật Bầu cử bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng Thái tiếng Mông giúp mọi người dân từ già làng trưởng bản đến thanh niên đi làm ăn xa đều hiểu rõ giá trị của mỗi lá phiếu mình cầm trên tay.

Với dân số 4.868 người, Ủy ban Bầu cử xã Huồi Tụ đã hoàn tất việc thành lập 5 Ban bầu cử và 13 Tổ bầu cử cùng các tiểu ban giúp việc phục vụ. Qua 3 vòng hiệp thương, xã đã chốt danh sách chính thức 25 ứng cử viên để cử tri lựa chọn bầu ra 15 đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Việc niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa các bản và trụ sở UBND xã đã hoàn tất; hòm phiếu, con dấu và phiếu bầu cũng được trang bị đầy đủ, việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đúng tiến độ, công tác an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày trọng đại của bản làng.

Tại các xã có khu vực bầu cử sớm, công tác rà soát cơ sở vật chất cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ hệ thống bảng biểu, trang trí khu vực bỏ phiếu và hòm phiếu phụ phục vụ cho các cử tri già yếu hoặc người đang bị cách ly y tế (nếu có).... Công tác an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Các phương án dự phòng về điện lưới cũng được chuẩn bị, trong đó ưu tiên sử dụng máy phát điện tại các điểm bầu cử thường xuyên mất điện hoặc chưa có điện lưới quốc gia.

Quyết tâm bảo đảm quyền lợi của mỗi cử tri

Thách thức lớn nhất đối với đợt bầu cử sớm này là các khu vực bỏ phiếu nằm ở những xã bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ lịch sử năm 2025.

Tại xã Mỹ Lý, trận lũ lịch sử vào tháng 3 năm ngoái đã làm hư hại nghiêm trọng hạ tầng giao thông và nhiều công trình công cộng. Đến nay nhiều bản vẫn chưa có đường bộ để đi vào nên việc triển khai công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn.

Xã Mỹ Lý có 13 điểm bầu cử, trong đó có 3 điểm tổ chức bầu cử sớm bao gồm các bản: Xốp Dương, Cha Nga và Nhọt Lợt. Cả 3 bản này đều có đặc điểm chung là chưa có điện lưới quốc gia và chưa có sóng điện thoại. Riêng bản Cha Nga nằm cách trung tâm xã hơn 20km, tuyến đường bộ duy nhất dẫn vào bản vẫn chưa được khôi phục sau sạt lở, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng thuyền đi ngược dòng sông Nậm Nơn để vận chuyển phiếu bầu và các vật dụng phục vụ bầu cử.

Cờ tổ quốc được dựng dọc con đường tại xã Mý Lý, Nghệ An.

Về địa điểm bỏ phiếu, tại bản Cha Nga, nhà cộng đồng bản hiện đang được trưng dụng làm lớp học cho học sinh do trường học cũ bị tháo dỡ và chưa kịp xây dựng lại sau thiên tai. Trước tình hình đó, Ủy ban Bầu cử xã Mỹ Lý đã thống nhất phương án mượn nhà của người dân địa phương làm điểm bỏ phiếu chính thức để bảo đảm không gian và an toàn. Công tác vận chuyển thùng phiếu và phiếu bầu vào Cha Nga đã được lên phương án dự phòng, kể cả trong trường hợp mưa lớn nước sông dâng cao. Đối với việc thông tin liên lạc, do không có sóng điện thoại, chính quyền xã đã thiết lập mạng lưới thông tin thông qua đội ngũ bí thư chi bộ bản và lực lượng dân quân để cập nhật tình hình bầu cử về trung tâm xã. Bên cạnh khó khăn về hạ tầng, việc biến động dân cư sau lũ cũng ảnh hưởng đến danh sách cử tri do con em ở xã đi làm ăn xa sau khi nhà cửa bị hư hại do lũ.

Ông Lô Văn Ngọc, Bí thư bản Cha Nga cho biết, các cán bộ bản đã phải chủ động di chuyển đến những khu vực có sóng điện thoại để gọi điện tuyên truyền, vận động cử tri trở về địa phương hoặc thực hiện các thủ tục đăng ký bỏ phiếu theo đúng quy định. Việc rà soát danh sách cử tri tại các bản vùng sâu được thực hiện đến tận ngày cuối cùng trước khi bỏ phiếu nhằm bảo đảm không bỏ sót quyền lợi của công dân.

Để bảo đảm ngày bầu cử sớm diễn ra đúng luật và an toàn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã yêu cầu lực lượng y tế tại các huyện miền núi chuẩn bị đầy đủ phương án ứng trực, cấp cứu và vệ sinh môi trường tại các khu vực bỏ phiếu. Ngành điện lực đã bố trí nhân viên kỹ thuật túc trực tại các xã vùng cao có điện lưới để xử lý sự cố kịp thời. Tại các khu vực chưa có điện lưới, các tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ đèn tích điện và máy phát điện dự phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh trong việc quản lý dữ liệu cử tri và cập nhật tiến độ bỏ phiếu tại các điểm có sóng liên lạc.

Một khu vực bỏ phiếu sớm tại xã Mỹ Lý, Nghệ An.

Nghệ An đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 1.039 Ban bầu cử cấp xã và 3.123 khu vực bỏ phiếu.

Về chất lượng ứng cử viên trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ này, tỉnh Nghệ An ghi nhận những con số ấn tượng về trình độ chuyên môn. Đối với cấp Trung ương, danh sách chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI tại tỉnh gồm 21 người để bầu chọn lấy 16 đại biểu. Toàn bộ 21 ứng cử viên đều có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ sau đại học đạt 71,4%. Cơ cấu kết hợp cũng được bảo đảm với tỷ lệ nữ đạt 50%, người dân tộc thiểu số gần 18%, người trẻ tuổi 14,3% và người ngoài Đảng 10,7%. Ở cấp tỉnh, trong số 140 ứng cử viên để bầu lấy 85 đại biểu HĐND tỉnh, có tới 98,6% trình độ đại học trở lên (trong đó 53,6% đạt trên đại học). Ở cấp cơ sở, tỉnh dự kiến bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã từ danh sách 4.807 người đã qua hiệp thương. Việc nâng cao tiêu chuẩn về trình độ học vấn của các ứng cử viên được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Thời gian bỏ phiếu tại 55 khu vực của 12 xã miền núi, biên giới Nghệ An đã cận kề. Các đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh thường xuyên có mặt tại các khu vực bầu cử tổ chức thực hiện bước rà soát cuối cùng để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các thiếu sót nếu có.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Nghệ An đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử sớm vào ngày 13/3, hướng tới mục tiêu một kỳ bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV