Phạt ô tô tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng gây chói mắt

Ngày 10/3, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa xử phạt tài xế xe ô tô tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2026, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh xe ô tô con biển kiểm soát 50E-677.XX lưu thông trên đường Xuân Hồng rẽ vào đường Trường Chinh (hướng ra ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, TP.HCM).

Xe này tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng ở hai bên thành xe, phía dưới gương chiếu hậu, gây chói và ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

Xe ô tô tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng gây chói mắt các phương tiện khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 7/3/2026, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhanh chóng xác minh và mời chủ phương tiện đến làm việc.

Qua đó xác định ông T.V.H (SN 1970), ngụ phường An Lạc, TP.HCM là chủ xe và cũng là người điều khiển phương tiện tại thời điểm đoạn clip được ghi lại.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi “lắp thêm đèn ở hai bên thành xe”, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Mức phạt đối với hành vi này là 1.500.000 đồng, đồng thời buộc tháo bỏ thiết bị lắp thêm, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện.

Tại cơ quan Công an, ông H. đã thừa nhận vi phạm, tự tháo bỏ hai đèn lắp thêm trên xe và cam kết không tái phạm.

CSGT Tân Sơn Nhất làm việc với chủ phương tiện.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện không tự ý lắp đặt, thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng không đúng quy định vì có thể gây chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đồng thời, mong người dân tiếp tục phối hợp phản ánh các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn