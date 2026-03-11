Giao máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ

Chiếc máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài từ năm 2007 được giao cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ - Ảnh: NIA

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, chiếc máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài được giao cho Học viện Hàng không Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng) quản lý, sử dụng.

Về lý do giao máy bay, Bộ Xây dựng cho biết máy bay Boeing 727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài đã được cấp thẩm quyền giao cho Cục Hàng không Việt Nam xử lý, nay giao tài sản trên cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý sử dụng làm mô hình, giáo cụ đào tạo theo quy định của nghị định số 186/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan tổ chức bàn giao máy bay Boeing bị bỏ rơi B727-200 cho Học viện Hàng không Việt Nam.

Học viện Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện mở sổ theo dõi, hạch toán, tính hao mòn tài sản (máy bay Boeing bị bỏ rơi), đăng ký, quản lý, xử lý, báo cáo tài sản được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Chiếc Boeing B727-200 số đăng ký XU-RKJ vốn thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (quốc tịch Campuchia) bị sự cố đã đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1-5-2007.

Ngày 11-11-2014 Ủy ban Nhà nước về hàng không dân dụng Campuchia thông báo: Giấy phép khai thác (AOC) của Royal Khmer Airlines đã bị thu hồi; máy bay đã bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia từ 13-10-2008; đồng ý để Việt Nam xử lý máy bay theo pháp luật Việt Nam.

Tháng 6-2015, tổ đánh giá tình trạng kỹ thuật của Cục Hàng không Việt Nam đã xác định chiếc máy bay được sản xuất năm 1975 này có tình trạng kỹ thuật bị xuống cấp trầm trọng, không thể phục hồi. Nhà sản xuất máy bay Boeing cũng xác nhận chiếc máy bay bị bỏ rơi này có giá trị thương mại bằng 0.

Dù chiếc máy bay Boeing bị bỏ rơi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản từ tháng 1-2017 nhưng việc bán đấu giá chiếc máy bay gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì: đây là tài sản đặc thù chưa có tiền lệ giao dịch tại Việt Nam và trên thế giới; mức thẩm định giá được xác định là quá thấp, không đủ thanh toán chi phí bán đấu giá, chi phí khác liên quan…

Đầu tháng 8-2025, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận việc giao máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ thay vì bán đấu giá. Tháng 10-2025, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc thay đổi phương án xử lý máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài sau khi xem xét đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp. Theo đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính xử lý máy bay Boeing bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài theo phương án giao máy bay cho Học viện Hàng không Việt Nam làm giáo cụ.

Tác giả: Tuấn Phùng

Nguồn tin: tuoitre.vn