Ra mắt Vivo V70 FE với pin 7000 mAh, camera 200MP cực "chất"

Sau nhiều tuần rò rỉ và tin đồn, Vivo V70 FE cuối cùng đã chính thức được ra mắt. Chiếc điện thoại thông minh này đã được ra mắt tại Indonesia và sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000mAh cùng với hệ thống camera kép phía sau, nổi bật là cảm biến chính 200MP.

Vivo V70 FE.

Vivo V70 FE có màn hình AMOLED 6,83 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.900 nit. Màn hình cũng hỗ trợ HDR10 và là tấm nền 10-bit Q10 .

Máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo 4nm, kết hợp với RAM lên đến 12GB chuẩn LPDDR5 và bộ nhớ trong lên đến 512GB chuẩn UFS 3.1. Thiết bị chạy OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 và cung cấp một số tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Vivo cho biết, thiết bị sẽ nhận được tới 6 năm cập nhật bảo mật.

Điện thoại Vivo có camera chính 200MP.

Một trong những điểm nổi bật của điện thoại là viên pin 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W.

Điện thoại sở hữu hệ thống camera sau kép với cảm biến chính 200MP có chống rung quang học (OIS) và khẩu độ f/1.88. Ngoài ra, máy còn có camera siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại bao gồm: cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68 và IP69, hai SIM, đèn Aura ở mặt sau, kết nối Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.4, GPS và cảm biến hồng ngoại.

3 màu của Vivo V70 FE.

Vivo V70 FE có các màu: Tím Muse, Xanh dương Ocean và Bạc Titanium. Giá khởi điểm của thiết bị là 6.499.000 Rupiah Indonesia (khoảng 10 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB. Trong khi đó, phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá 7.199.000 Rupiah Indonesia (khoảng 11,1 triệu đồng) và phiên bản RAM 8GB/ ROM 512GB có giá 7.399.000 Rupiah Indonesia (khoảng 11,4 triệu đồng).

