Điều chỉnh tăng giá xăng, giảm giá dầu hỏa, chi mạnh quỹ bình ổn tới 5.000 đồng/lít

Người dân chờ đổ xăng tại một cửa hàng ở Hà Nội - Ảnh: M.ANH

Như vậy kể từ lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 7-3, giá xăng dầu đã tiếp tục được điều chỉnh tăng, song giá dầu giảm.

Việc này nhằm thực hiện theo Nghị quyết 36, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong tình hình xung đột tại Trung Đông đang diễn ra. Trong đó nêu giá cơ sở xăng dầu cứ tăng 7% sẽ được điều chỉnh, không phụ thuộc vào chu kỳ điều hành 7 ngày.

Cụ thể giá xăng E5RON92: không cao hơn 26.570 đồng/lít (tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 2.550 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 29.120 đồng/lít (tăng 2.073 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 30.717 đồng/lít (tăng 478 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 32.385 đồng/lít (giảm 2.706 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 24.707 đồng/kg (tăng 3.380 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Trong kỳ này, mặc dù giá tăng mạnh, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập, nhưng chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, từ xăng E5RON92, xăng RON95 đến dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Cụ thể mức chi gồm: 4.000 đồng với xăng sinh học; 4.000 đồng với xăng không chì; dầu diesel là 5.000 đồng; dầu hỏa là 4.000 đồng và dầu mazut là 4.000 đồng.

Đồng thời giá xăng dầu được hỗ trợ bởi việc Chính phủ ban hành Nghị định 73 về giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu từ ngày 9-3.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 23h45 ngày 10-3 với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn khung giờ này với mặt hàng giảm giá.

Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngày 9-3, Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bao gồm cả số lượng và chủng loại.

Các doanh nghiệp cần chủ động dự báo tình hình thị trường, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, đảm bảo dự trữ và thực hiện kế hoạch nhập khẩu, mua hàng từ các nhà máy theo kế hoạch.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu có giải pháp bảo đảm nguồn nhập khẩu dầu thô ổn định, tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung trong thời gian tới nhằm đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước. Các nhà máy lọc dầu như Dung Quất và Nghi Sơn phải duy trì vận hành ổn định, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Trong trường hợp các nhà máy phải tạm dừng vận hành do bảo trì, bảo dưỡng hoặc sự cố kỹ thuật dẫn đến ảnh hưởng sản lượng xăng dầu, doanh nghiệp phải báo cáo ngay Bộ Công Thương để kịp thời có biện pháp xử lý.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ