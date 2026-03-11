Cảnh 'bắt quả tang' người phụ nữ trộm mèo trước cửa nhà gây phẫn nộ

Khoảnh khắc người phụ nữ trộm mèo nhưng không thành. Ảnh: NVCC.

Thót tim cảnh chủ truy đuổi kẻ trộm mèo ở Đồng Nai Kiểm tra camera an ninh ngày 8/3, anh Nguyễn Hoàng phát hiện một người phụ nữ cố gắng bế chú mèo cưng tên Bơ nhưng không thành. Đoạn clip đăng lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm.

Khoảng 22h23 tối 8/3, khi đang ngồi trong nhà nghỉ ngơi, anh Nguyễn Hoàng (phường Tam Hiệp, Đồng Nai) bất ngờ nghe tiếng chú mèo (tên Bơ) chạy hoảng loạn bên ngoài, sau đó là âm thanh khởi động xe máy. Nghi ngờ có người ăn trộm, anh nhấn nút mở cửa cuốn và phát hiện một người phụ nữ đang phóng xe chạy. Anh Hoàng nhanh chóng chạy bộ đuổi theo, song không thể theo kịp tốc độ xe máy.

Khi kiểm tra lại camera, anh phẫn nộ khi chứng kiến cảnh người này tiến lại gần, tháo dây xích, rồi bế chú mèo đi. May mắn, chú mèo đã kịp nhảy xuống, chạy thoát khi người phụ nữ này nổ máy xe.

"Mọi hôm, tôi vẫn cho Bơ nằm trước cửa nhà. Tôi nghĩ người này ở gần khu tôi sống và đã có sự quan sát, chuẩn bị từ trước", anh Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

Chú mèo suýt bị bắt trộm. Ảnh: NVCC.

Ngay sau đó, anh Hoàng đăng đoạn video trích xuất từ camera an ninh lên nền tảng Threads. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhận khoảng 11.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động bắt trộm mèo, đồng thời khuyên chủ nhà nên trình báo hoặc tìm cách liên hệ với người trong video để làm rõ sự việc. Một số cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh nhằm cảnh báo những người nuôi mèo khác.

Sau khi bài đăng lan truyền mạnh, anh Hoàng cho biết người phụ nữ trong clip đã chủ động tìm đến nhà để xin lỗi.

"Người này đã quay lại xin lỗi. Bơ cũng không sao. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nên mọi việc dừng lại ở đó", anh Hoàng chia sẻ.

Nhận thấy chú mèo vẫn an toàn, anh Hoàng cập nhật thông tin dưới bài đăng để trấn an những người đã quan tâm đến sự việc.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn