Iran ra điều kiện để đàm phán

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10-3 tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ lượng dầu nào rời khỏi khu vực nếu như các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, phát ngôn viên của IRGC nhấn mạnh chính Iran mới là bên quyết định thời điểm cuộc xung đột kết thúc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này khó có khả năng nối lại đàm phán với Mỹ và mô tả các cuộc thương lượng trước đó là "kinh nghiệm cay đắng". Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS (Mỹ), ông Araqchi cho biết sau 3 vòng đàm phán, chính phái đoàn Mỹ cũng thừa nhận hai bên đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, Mỹ sau đó vẫn quyết định tấn công Iran. Vì vậy, Bộ trưởng Iran cho rằng việc tiếp tục đối thoại với phía Mỹ sẽ không còn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran.

Dù vậy, Iran vẫn gợi mở về một lối ra cho cuộc xung đột hiện nay. Theo hãng tin ISNA của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi hôm 9-3 cho biết một số quốc gia bao gồm Trung Quốc, Nga và Pháp đã liên hệ với Iran về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn. "Điều kiện đầu tiên của chúng tôi cho một lệnh ngừng bắn là hành động gây hấn đó không được tái diễn" - ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Tuyên bố trên của IRGC dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới rằng Mỹ sẽ trừng phạt Iran nặng nề hơn nếu nước này tiếp tục chặn dòng chảy năng lượng đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, ông Donald Trump cho biết các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ "sớm" kết thúc.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, các nhà lãnh đạo Trung Đông hôm 9-3 đồng loạt kêu gọi các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế căng thẳng tại khu vực khi họp trực tuyến với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên kiềm chế, nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, đề cao đối thoại và thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo về nguy cơ xung đột bị mở rộng thông qua các nỗ lực "nhắm mục tiêu" vào một số quốc gia Ả Rập đang ổn định và an toàn. Riêng Thủ tướng Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động quyết đoán để bảo vệ giao thông hàng hải quốc tế và dòng chảy hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Ở chiều ngược lại, đại diện EU nói với các nhà lãnh đạo Trung Đông rằng khối này sẵn sàng đóng góp bằng mọi cách có thể để giúp hạ nhiệt tình hình và tạo điều kiện để các bên quay trở lại bàn đàm phán. Trong một tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa bày tỏ niềm tin rằng đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Lebanon muốn thoát khỏi vòng xoáy xung đột mới Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm 9-3 kêu gọi đàm phán trực tiếp với Israel dưới sự trung gian quốc tế, cũng như đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel và đưa Lebanon thoát khỏi vòng xoáy xung đột mới tại Trung Đông. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Israel thực hiện các cuộc tấn công trên khắp Lebanon trong một tuần. Phía Israel khẳng định đây là hành động đáp trả việc lực lượng Hezbollah tấn công để trả thù cho cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Theo Bộ Y tế Lebanon, chiến dịch quân sự này đến nay khiến ít nhất 486 người thiệt mạng, hơn 1.300 người bị thương và đẩy 600.000 người vào cảnh mất nhà cửa. Trong cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo Liên minh châu Âu, Tổng thống Aoun đề xuất tăng cường hỗ trợ cho quân đội Lebanon để lực lượng này có thể tiếp quản các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và thu giữ vũ khí, bao gồm cả kho vũ khí của Hezbollah. Theo ông Aoun, chính phủ Lebanon đã đưa ra quyết định không thể đảo ngược vào ngày 2-3 là cấm mọi hoạt động quân sự hoặc an ninh của Hezbollah. Việc giải giáp Hezbollah và kiểm soát toàn bộ lãnh thổ được xem là những bước đi quan trọng để Lebanon phục hồi sau khủng hoảng tài chính kéo dài. Lebanon trong nhiều tháng qua đã tìm cách giải giáp Hezbollah nhưng lực lượng này kiên quyết từ chối từ bỏ kho vũ khí của mình. Năng lực hạn chế của quân đội Lebanon cũng gây nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch này. Trong khi đó, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố tiến hành cuộc chiến "không khoan nhượng" nhằm vào Israel. Dù vậy, theo trang Bloomberg, Hezbollah đã suy yếu đáng kể từ cuộc xung đột với Israel năm 2024. Huệ Bình

