Thủ tướng: Đồng ý dùng quỹ bình ổn giá xăng dầu, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường về 0

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ ngay khi xung đột ở Trung Đông xảy ra, đã nhận định cuộc xung đột tác động Việt Nam về năng lượng, điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là tăng trưởng và kiểm soát lạm phát; ảnh hưởng giá thành và logistics; có thể xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ, buôn lậu qua biên giới; làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam.

Không để thiếu năng lượng trong bất cứ hoàn cảnh nào

Với mục tiêu không được để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đến nay tình hình vẫn được kiểm soát, hạn chế tối đa tác động tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô; triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có các đầu mối sẵn có để tăng nguồn cung từ các đối tác.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Về quản lý thị trường trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, bảo đảm có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá, tích trữ trước thời điểm tăng giá.

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung tay, đồng lòng; không hoảng hốt; không lo sợ; hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan.

Toàn dân nâng cao ý thức, phải cùng nhau đoàn kết, thống nhất, tránh tình trạng găm hàng, đội giá, đổ xô đi mua tích trữ để cùng nhau vượt qua khó khăn, không nên làm xáo trộn tình hình; Bộ Công an vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực gây rối loạn thị trường, găm hàng, đội giá, kích động…

Ông giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá về kinh doanh xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể nhưng kiểm soát bằng các công cụ của Nhà nước.

Về giải pháp quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường là tối ưu, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định, áp dụng ngay trong ngày 11-3.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét tại phiên họp gần nhất, đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0.

Sẽ phát động phong trào tiết kiệm sử dụng năng lượng

Về các giải pháp, Thủ tướng nêu đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 theo nghị quyết của Chính phủ; sẽ phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; giao Bộ Công Thương phụ trách nội dung kịch bản để sớm phát động phong trào.

Đẩy mạnh tuyên truyền Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; khuyến khích chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông sử dụng điện và năng lượng sạch.

Thủ tướng cũng cho rằng đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng; bảo đảm nhiên liệu cho các công trình trọng điểm; nếu cần thiết phải phân loại, ưu tiên giảm giá xăng dầu cho các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá nhằm làm mất ổn định thị trường; qua đó bảo đảm an ninh năng lượng; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước; Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

