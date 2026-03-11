Chiết xuất từ lô hội, “trợ thủ” chăm sóc da tự nhiên được ưa chuộng

Chiết xuất lô hội là gì?

Chiết xuất lô hội, hay còn gọi là nha đam, được lấy từ lớp gel trong suốt bên trong lá cây lô hội - loài thực vật thuộc họ xương rồng. Phần gel này chứa tới 99,5% nước và khoảng 75 hoạt chất sinh học như vitamin C, vitamin E, khoáng chất, enzyme và axit amin có lợi cho làn da. Lô hội đã được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ hàng nghìn năm trước, đặc biệt nổi bật với khả năng làm dịu da, dưỡng ẩm và hỗ trợ cải thiện các vấn đề da liễu như mụn, viêm da hay bỏng nhẹ.

Những lợi ích nổi bật của chiết xuất lô hội đối với làn da

Làm dịu và làm mát da

Một trong những công dụng nổi bật của lô hội là khả năng làm dịu làn da bị kích ứng hoặc tổn thương nhẹ. Nhờ chứa hàm lượng nước rất cao, gel lô hội giúp làm mát bề mặt da, giảm cảm giác nóng rát và hạn chế tình trạng giữ nhiệt trong da.

Vì vậy, lô hội thường được sử dụng để hỗ trợ làm dịu các tình trạng da bị cháy nắng, bỏng nhẹ hoặc kích ứng do môi trường.

Lô hội từ lâu được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và làm dịu da

Cung cấp và duy trì độ ẩm cho da

Lô hội có khả năng giữ ẩm hiệu quả cho da nhờ chứa các hợp chất glycosaminoglycans - nhóm phân tử đường có tác dụng liên kết và giữ nước trong da.

Các hợp chất này cũng có vai trò hỗ trợ hoạt động của collagen và elastin 2 protein quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Khi được bổ sung qua các sản phẩm chăm sóc da, lô hội giúp tăng khả năng giữ nước của lớp hạ bì, từ đó giúp làn da mềm mại và căng mịn hơn.

Hỗ trợ phục hồi và làm lành tổn thương da

Lô hội chứa khoảng 75 hoạt chất sinh học như vitamin, khoáng chất, enzyme, axit amin và axit salicylic, giúp chống viêm và hỗ trợ phục hồi da. Đặc biệt, enzyme bradykinase có khả năng giảm phản ứng viêm, giúp làm dịu vùng da bị mụn hoặc tổn thương nhẹ và thúc đẩy tái tạo tế bào. Ngoài ra, lô hội còn cung cấp nhiều axit amin cần thiết, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi của làn da.

Chống oxy hóa và làm chậm lão hóa da

Chiết xuất lô hội là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do hình thành do tia UV, ô nhiễm và các yếu tố môi trường. Thành phần aloin trong lô hội có khả năng hạn chế tác hại của tia cực tím, trong khi vitamin C, vitamin E và beta-carotene giúp tăng cường chống oxy hóa, hỗ trợ tổng hợp collagen và duy trì độ săn chắc, đàn hồi cho làn da.

Lưu ý khi sử dụng chiết xuất lô hội

Nhờ nhiều lợi ích cho da, chiết xuất lô hội được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm như sữa rửa mặt, gel dưỡng ẩm, mặt nạ hay kem phục hồi da. Thành phần này giúp dưỡng ẩm, làm dịu da, hỗ trợ giảm mụn và bảo vệ da trước tác động môi trường. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ kích ứng, người dùng nên thử trước trên vùng da nhỏ và lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV