Nghệ An: Ngăn chặn kịp thời công dân nghi bị lừa đi các tỉnh phía Bắc làm việc

Theo Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 4h ngày 6/3, Công an xã Yên Na nhận được tin báo của chị L. T. B. (37 tuổi) trú tại bản Xiêng Nứa với nội dung, chị phát hiện con gái là L.T.K.H. (15 tuổi), trú tại bản Xiêng Nứa trốn đi khỏi nhà lúc giữa đêm với 2 bạn cùng lớp là L.T.P.Y. và V.T.T.N., đều cùng 15 tuổi, trú tại bản Na Bón.

Theo chị B., con gái chị và 2 người bạn của H. bị một người phụ nữ (chưa xác định được danh tính) dụ dỗ đi ra các tỉnh phía Bắc làm việc kiếm tiền với lời mời chào quảng cáo "việc nhẹ, lương cao".

Công an xã Yên Na làm việc với 3 công dân nghi bị lừa đi các tỉnh phía Bắc làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Na thành lập tổ công tác nhanh chóng xác minh, phối hợp cùng gia đình tìm kiếm 3 công dân trên. Qua xác minh được biết 3 công dân bắt xe khách di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội.

Khi xe vừa qua vòng xuyến Khai Sơn (thuộc địa phận huyện Anh Sơn cũ), Công an xã phối hợp một số đơn vị liên quan liên hệ với xe khách tạm dừng di chuyển và bàn giao 3 công dân trên cho cơ quan chức năng gần nhất.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Tổ công tác Công an xã Yên Na đón 3 cháu về tại trụ sở, đồng thời động viên, ổn định tư tưởng, làm rõ sự việc và bàn giao cho gia đình quản lý.

