"Ông trùm" đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả khai gì?

Dùng nguyên liệu Trung Quốc nhưng in trên bao bì là nhập từ Mỹ, châu Âu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa – nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Cty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan. Vụ án này khởi nguồn từ việc bắt giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội vào năm 2025.

Nguyễn Năng Mạnh và kho hàng 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị cơ quan công an thu giữ.

Trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) được xác định là bị can chủ chốt. Mạnh bị đề nghị truy tố về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Theo tài liệu vụ án, từ năm 2016, Nguyễn Năng Mạnh là đối tượng chính, cùng với các bị can tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar và MediUSA sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Bên cạnh đó, Mạnh bị cáo buộc sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, đưa hối lộ... để thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Để hợp thức quy trình từ nhập nguyên liệu đầu vào đến sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả, các đối tượng sửu dụng nhiều công ty để sản xuất, phân phối và làm thương hiệu sản phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ hai nhà máy MediPhar và MediUSA, Mạnh sử dụng Công ty Hùng Phương làm đầu mối mở tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc.

Nguyễn Năng Mạnh dùng thủ đoạn in trên bao bì, nhãn mác sản phẩm thể hiện nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu, nhưng thực tế chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và mua trôi nổi trên thị trường.

Kết quả giám định cho thấy, nhiều thành phần chỉ đạt dưới 30% so với công bố và “có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với công bố, là hàng giả”.

Các sản phẩm do nhóm của Nguyễn Năng Mạnh sản xuất thường nhắm vào đối tượng tiêu dùng là người già, người sức khỏe kém, trẻ em. Có thể kể đến một số sản phẩm bị kết luận là hàng giả như Ginkgo, An não Vương, Viên ăn ngủ ngon, Pedia baby ăn ngon ngủ tốt, Happy kid ăn ngon, Sâm ngọc nữ…

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho rằng, Nguyễn Năng Mạnh tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng, qua đây thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Lời khai của Nguyễn Năng Mạnh

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Năng Mạnh khai nhận: Đa số các thực phẩm chức năng được sản xuất từ năm 2020 đến 4/2025 đều không đạt chuẩn theo công bố hoặc ghi trên vỏ hộp sản phẩm.

Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Mạnh chỉ đạo cấp dưới cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố hoặc ghi trên vỏ hộp. Bên cạnh đó là không thực hiện hoặc chỉ thực hiện qua loa, mang tính hình thức việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

Công an TP Hà Nội kiểm tra lô hàng thực phẩm chức năng giả.

Đối với hành vi nhận hối lộ, Mạnh khai đã trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho các bị can công tác tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế để thúc đẩy thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận GMP. Cụ thể, Mạnh đưa Cao Văn Trung Cao Văn Trung (cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm) 4 lần tổng số 120 triệu đồng; nhờ Trung đưa cho Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 10 triệu đồng/lần và Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 20 triệu đồng/lần.

Ngoài ra, khi Cục An toàn thực phẩm lập đoàn kiểm tra MediPhar và MediUSA, Mạnh gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho Cao Văn Trung (trưởng đoàn kiểm tra) và các Thư ký của đoàn kiểm tra 5 lần số tiền tổng cộng 945 triệu đồng để đoàn kiểm tra giúp công ty MediPhar và MediUSA thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Mạnh thừa nhận giao cấp dưới là Hoàng Thị Hương làm đầu mối quan hệ, chi 2,36 tỷ đồng cho chuyên viên Cục An toàn thực phẩm trong việc xin cấp phép công bố 236/289 sản phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái MediPhar và MediUSA.

Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch MediUSA cũng khai nhận đã chi số tiền 1,5 tỷ đồng để "bôi trơn", giúp nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium. Cụ thể, Mạnh đã gặp gỡ, thỏa thuận với Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và chi cho Tuân số tiền 1,5 tỷ đồng để giúp các lô hàng thông quan.

