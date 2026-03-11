Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra công tác bầu cử ở cơ sở. Ảnh: Văn Thanh

Nghệ An rà soát kỹ từng khâu chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa xóm Kỳ Đoài (xã Hưng Nguyên), Nhà văn hóa xóm Hưng Yên Bắc 1 (xã Yên Trung) và Nhà văn hóa làng Phan (xã Hưng Nguyên Nam).

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã xem xét kỹ việc bố trí khu vực bỏ phiếu, vị trí đặt hòm phiếu, khu vực viết phiếu bầu; kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; đồng thời đánh giá công tác trang trí khánh tiết, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng nghe lãnh đạo các địa phương và tổ trưởng tổ bầu cử báo cáo về tiến độ chuẩn bị, đặc biệt là việc rà soát danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, bố trí các khu vực bỏ phiếu cũng như phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử.

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương đang được triển khai đúng tiến độ, cơ bản bảo đảm theo hướng dẫn và quy định. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, tại xóm Kỳ Đoài đã rà soát hơn 1.100 cử tri; toàn xã Hưng Nguyên có hơn 32.000 cử tri. Xóm Hưng Yên Bắc 1 đã rà soát 829 cử tri; toàn xã Yên Trung có hơn 17.000 cử tri. Tại làng Phan, hơn 700 cử tri đã được rà soát; toàn xã Hưng Nguyên Nam có trên 28.300 cử tri.

Bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ bầu cử trong công tác chuẩn bị, từ bố trí cơ sở vật chất đến xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ ngày bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia đi bỏ phiếu, góp phần lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót bất kỳ cử tri nào. Đồng thời phải nắm chắc các trường hợp cụ thể như người đi làm ăn xa, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tước quyền bầu cử theo quy định của pháp luật; cập nhật đầy đủ thông tin đối với cử tri vãng lai để bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu các tổ bầu cử chuẩn bị hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người ốm đau không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chuẩn bị chu đáo các loại dấu niêm phong, hòm phiếu, phiếu bầu và các điều kiện phục vụ công tác kiểm phiếu; thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật, bảo đảm việc kiểm phiếu chính xác, khách quan trong ngày bầu cử.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý phải tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào; đồng thời niêm yết đầy đủ danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên tại khu vực viết phiếu bầu để cử tri thuận tiện nghiên cứu, lựa chọn khi thực hiện quyền bầu cử.

