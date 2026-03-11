Cuộc đua vô địch V.League: Tạm vui hôm nay, ngày mai tính tiếp...

Văn Hậu và các đồng đội đã để thua Hà Nội ở vòng 15. Ảnh - Minh Tuấn

Một thất bại… đúng lúc, đúng thời điểm

11 trận thắng và 2 trận hòa, đó là thành tích của CAHN trước cuộc so giày với Hà Nội FC. Sự thật, không có nhiều người gọi hay ví von trận derby Thủ đô giống như một “siêu kinh điển” của bóng đá nội ở thời điểm hiện tại, bởi CAHN như một “cơn cuồng phong”, còn Hà Nội là một cơn gió thi thoảng mới nổi lên giữa đại ngàn. Đừng quên rằng, một vòng trước đó, chính thầy trò Harry Kewell cũng đã phải sắm vai “kẻ chiến bại” trong một trận derby khác với Thể Công Viettel (vòng 14).

Không quá nhiều mong đợi, cũng không có nhiều hy vọng cho một kịch bản Hà Nội FC sẽ làm nên “cơm cháo” trước CAHN, một đối thủ đơn giản là không thể bị đánh bại. Thế nhưng, Harry Kewell đã chứng minh đội bóng của ông có thể chưa xuất sắc nhất, nhưng đáng được nể trọng. Những ai quan tâm V.League có lẽ đã cảm thấy “sướng trong người” khi trận cầu không được mộng mơ này lại trở thành một bữa tiệc bóng đá. Tất cả những gì hay nhất tại V.League có lẽ đã hiện diện trên sân Hàng Đẫy: từ tiết tấu, nhịp điệu, những va chạm cho đến các toan tính chiến thuật trên sa bàn… đều được đôi bên phô diễn.

Hà Nội FC đã xuất sắc hơn và giành phần thắng. Cũng là một cảm giác “sướng”, bởi sau vòng 15, V.League sẽ bớt đi sự tẻ nhạt khi không phải chứng kiến CAHN một mình một ngựa về đích trong phần còn lại. Giờ đây, điểm số đã được rút ngắn khi Thể Công Viettel (đội nhì bảng) chỉ còn kém CAHN 4 điểm. Một khoảng cách vừa đủ để khiến các CĐV phải đến sân, phải ngước lên màn hình, hay đặt tay lên bàn phím để xem cục diện vòng tới sẽ như thế nào.

Thể Công Viettel được hy vọng sẽ song mã cùng CAHN. Ảnh - Huỳnh Tấn Thọ

“Đông Phương bất bại” không còn

Tất nhiên, cần phải khẳng định lại rằng CAHN vẫn nắm thế thượng phong khi hơn đối thủ 4 điểm và đặc biệt còn 1 trận chưa đấu. Nghĩa là khoảng cách có thể tăng lên 7 điểm khi Quang Hải và các đồng đội thi đấu đủ số trận. Dẫu vậy, cần nhớ rằng CAHN không còn sắm vai một “Đông Phương bất bại”. Hà Nội FC có thể không phải là một đội bóng kiểu mẫu, nhưng phần còn lại của V.League có thể học hỏi họ về cách tổ chức, sự chuẩn bị và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định để hạ gục CAHN.

Như đã nói ở trên, thất bại của CAHN giúp cuộc đua vô địch trở nên thi vị hơn. V.League có lẽ phải cảm ơn Hà Nội FC, một “kẻ ngáng đường” tuyệt vời. Song mọi thứ sẽ tan nhanh như bong bóng xà phòng nếu trong phần còn lại của mùa giải, CAHN không tìm được đối thủ xứng tầm. Rõ ràng, lúc này người ta chờ đợi vào những đội bám đuổi phía sau như Hà Nội FC, Ninh Bình và đặc biệt là Thể Công Viettel.

Ở vòng 15, Thể Công Viettel tiếp tục thể hiện sự xuất sắc khi hạ Becamex TP.HCM với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục. Chắc chắn, thầy trò HLV Popov được đặt làm “ngôi sao hy vọng”, bởi vào lúc này họ là đội bóng đủ chiều sâu, đủ chất lượng và đủ độ quái… để có thể đua “song mã” với CAHN. Khi đội bóng ngành Công an không còn bất bại và có thể nhận thêm những thất bại tiếp theo, không loại trừ khả năng trận chiến cuối cùng của mùa giải giữa đôi bên sẽ quyết định ngôi vương của V.League.

