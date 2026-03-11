Khống chế đối tượng chém người, cố thủ trong phòng trọ

Ngày 10-3, Công an phường Lái Thiêu, TPHCM đã bắt giữ một người đàn ông để điều tra về hành vi chém người khác trọng thương rồi cố thủ trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Lái Thiêu 105 nghe nhiều tiếng la hét. Khi họ đến tìm hiểu thì thấy một người đàn ông trung niên đang cầm hung khí đuổi đánh một người lớn tuổi hơn, khiến người này bị thương ở tai, chảy nhiều máu.

Người dân theo dõi vụ việc

Khi người dân đến can ngăn thì bị người đàn ông trung niên tấn công nhưng tránh kịp.

Công an phường Lái Thiêu sau đó đã đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành làm việc với người đàn ông trung niên. Thế nhưng, người này cố thủ trong phòng trọ, không hợp tác.

Sau đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lái Thiêu được huy động đến hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế được người đàn ông trung niên sau khoảng 30 phút và đưa về trụ sở làm việc.

Theo người dân, trước đó, nghi can và nạn nhân nhậu với nhau.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người Lao Động