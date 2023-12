Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet”

04 đơn vị đạt Giải thi tuần, gồm: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương (Tuần 1); Trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương (Tuần 2); Trường Trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương (Tuần 3); Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu (Tuần 4). 04 đơn vị đạt Giải tập thể gồm: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương; Trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương; Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu; Trường Trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương. 04 thí sinh đạt giải Nhất gồm: Phan Văn Đạt - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương đạt Giải tuần thi thứ nhất; Trần Thị Phương - Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn đạt Giải tuần thi thứ hai; Ngũ Thuỳ Linh - Lớp 11A3, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân đạt Giải tuần thi thứ ba; Võ Văn Thọ - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đạt Giải tuần thi thứ tư. 08 thí sinh đạt giải Nhì gồm: Nguyễn Thị Quỳnh - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương và Phan Trọng Đô - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương đạt giải tuần thi thứ nhất; Nguyễn Hoàng Việt An - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Nguyễn Văn Anh - Trường THPT Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương đạt giải tuần thi thứ hai; Trần Mạnh Hùng - Vinaphone Nghệ An và Hoàng Văn Tư - Trường THPT Cờ Đỏ đạt giải tuần thi thứ ba; Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Trọng Hậu - Phòng Tham mưu (PV01), Công an tỉnh đạt giải tuần thi thứ tư. 12 thí sinh đạt giải Ba gồm: Nguyễn Thị Bích Tâm, Phạm Anh Tuấn, aLê Thị Thanh Nga đều ở Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương đạt giải tuần thi thứ nhất. Nguyễn Thị Phương - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương; Phạm Thị Tịnh - Công an huyện Thanh Chương; Đặng Thị Linh- Xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương đạt giải tuần thi thứ hai. Phạm Thị Hồng Anh - Trường THPT Đặng Thúc Hứa; Nguyễn Thành Long - Xóm Liên Mậu 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Nguyễn Văn Giáp - Phòng Tham mưu (PV01), Công an tỉnh; Nguyễn Thị Vân Anh - Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh đạt giải tuần thi thứ ba. Lê Công Huy - Bệnh viện sản nhi Nghệ An; Dương Thị Thanh - Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa tỉnh đạt giải tuần thi thứ tư. Bên cạnh đó, có 40 cá nhân đạt giải Khuyến khích qua 4 tuần thi.