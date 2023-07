Trang nghiêm lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Ban trị sự phật giáo tỉnh Nghệ An, Huyện đoàn Nghi Lộc tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đây là hoạt động tri ân được tổ chức hằng năm, có ý nghĩa giáo dục đối với mọi thế hệ về lịch sử, về những anh hùng đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Trước khi diễn ra buổi lễ cầu siêu, các đoàn viên thanh niên huyện Nghi Lộc đã lau dọn khu vực nghĩa trang liệt sĩ, lau chùi các phần mộ và sơn lại bảng tên của những liệt sĩ đã bị phai màu theo thời gian.

Những đoàn viên thanh niên cần mẫn, tỉ mỉ sơn lại từng bảng tên của các liệt sĩ tại nghĩa trang.

Nhiều em nhỏ cũng được theo bố mẹ đến nghĩa trang để dọn dẹp, lau chùi những phần mộ liệt sĩ. Từ đó giúp các em nhỏ hiểu hơn về lịch sử, về sự anh dũng kiên cường của các liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Được biết, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc hiện đang thờ phụng hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ trong và ngoài địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ cầu siêu, các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tối đến, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng lên tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng hình bản đồ Việt Nam và lá cờ Tổ quốc.

Buổi lễ diễn ra với không khí trang nghiêm, thành kính đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc.

Hàng nghìn ngọn nến thắp sáng tại lễ cầu siêu, tri ân anh hùng liệt sĩ.

