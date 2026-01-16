Trại lợn rừng Nghệ An: Địa chỉ cung cấp thịt Tết ngon, sạch cho mọi nhà

Hơn 10 năm bén duyên với “nghiệp” chăn nuôi lợn rừng, vượt qua những khó khăn ban đầu, giờ đây anh Lê Văn Phương (48 tuổi) trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An đã và đang xây dựng cho mình thương hiệu lợn rừng sạch. Khu trang trại chuyên chăn nuôi lợn rừng gần 1ha đang chăn thả hàng trăm con lợn chờ phục vụ tết là minh chứng hoàn hảo cho sự thành công của anh Phương.

Lợn rừng ở trang trại của anh Phương được nuôi theo phương pháp bán hoang dã

Để được như hôm nay, anh Phương đã trải qua rất nhiều gian khó, từ không có kinh nghiệm chăn nuôi, con giống còi cọc, thua lỗ hay nuôi ra thành phẩm lại không có thị trường tiêu thụ. “Bản chất lợn rừng từ lâu đã được xếp và hàng đặc sản nên giá cả đắt hơn nhiều so với thịt lợn nhà. Từ khi manh nha chọn nuôi loại động vật này, tôi cũng hướng đến bộ phận người dùng có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, thời buổi này nhan nhản người nuôi, chất lượng thịt cũng nhiều loại nên thời gian đầu sản phẩm của mình mới, chưa có người nào tin dùng cả”, anh Phương chia sẻ về quá trình nuôi lợn rừng của mình.

Thức ăn từ nguồn tự nhiên như cỏ, ngô, khoai và mỗi con lợn rừng sẽ được nuôi đủ 12 tháng mới xuất bán

Quyết tâm thay đổi, quyết chí đưa sản phẩm thịt lợn sạch mang thương hiệu Nghệ An đến với đông đảo người dân, anh Phương từ ông chủ của trang trại kiêm luôn chân chạy thị trường. Những ngày đó, anh Phương bôn ba đến các nhà hàng, khách sạn để tiếp thị thậm chí là mời sử dụng thịt miễn phí. Sau những cố gắng đó, khách hàng dần biết đến bắt đầu đặt lấy lợn thịt từ trang trại của anh Phương.

Thịt lợn rừng đảm bảo sạch, ngon và chất lượng

Gần 9 năm qua, trang trại lợn rừng của anh Phương đã trở thành nơi cung cấp lợn thịt cho rất nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận khác. Thường vào dịp tết, trang trại của anh Phương sẽ “cháy hàng” khi nhu cầu của người dân tăng cao. Năm nay, anh Phương đã chuẩn bị hàng trăm con lợn rừng đủ 12 tháng tuổi, chất lượng đạt chuẩn được nuôi hoàn toàn bằng nguồn thức ăn tự nhiên.

Chị Nguyễn Thúy Hằng vừa đặt cho gia đình mình một con lợn rừng để ăn tết cho biết: “Mấy năm nay, năm nào nhà mình cũng đặt lợn rừng ăn tết cả. Dù giá có cao hơn thịt lợn thường nhưng thịt ngon, xào hay luộc đều phù hợp. Mình đã đặt một con nặng 30kg cho cả mấy gia đình anh em chung nhau ăn tết luôn”.

Số lợn rừng đang được anh Phương chuẩn bị để bán cho khách hàng dịp Tết nguyên đán này

Lợn rừng được đánh giá là món ăn ngon, lành tính phù hợp với cả người già lẫn trẻ nhỏ. Có rất nhiều món ăn được chế biết từ thịt lợn rừng như luộc, xào sả ớt, xào lăn, hấp…sẽ tạo nên thực đơn phong phú và hấp dẫn cho bạn và gia đình trong dịp tết.

Tuy nhiên, chọn mua hay đặt ở trang trại nào cho yên tâm tránh cho việc mua thịt lợn rừng về những đầy mỡ, không săn chắc sẽ khiến cho miếng thịt giảm chất lượng. Người xưa quan niệm ăn thịt lợn rừng có thể mang lại may mắn vì dấu chân lông của con lợn rừng có đến 3 chấu, biểu tượng cho Phúc - Lộc - Thọ, trong khi lợn nhà nuôi thì không có dấu hiệu như vậy. Vậy nên, cách phân biệt thịt lợn rừng là nhìn vào dấu chân lông trên da sau khi cạo, nếu có 3 chấu thì đúng là lợn rừng thật.

Trang trại nhận làm thịt cho những gia đình có nhu cầu

“Hiện nay có nhiều người tìm cách làm giả thịt lợn rừng lắm. Ví như thịt lợn nhà cạo lông xong sẽ dùng đèn khò thui cho da vàng ruộm rồi dùng dụng cụ cấy lông vào. Nếu muốn đảm bảo chắc chắn không mua phải hàng giả, tốt nhất người mua nên đến xem tận mắt thịt lợn lúc cạo lông" - anh Phương chỉ cách phân biệt lợn rừng thật giả.

