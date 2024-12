Trách nhiệm các bên liên quan về dựng tượng Phan Bội Châu

Động thái này của tỉnh Nghệ An là khá kịp thời, cho thấy đây không phải là vấn đề “giản dị”, không có gì phải “đao to búa lớn” mà ầm ĩ trên dư luận. Nhưng qua sự “hồi âm” này phần nào chỉ ra một “khoảng trống” không hề nhỏ trong công tác quản lý nhà nước và quản lý từ phía chính quyền.

Trước hết, bằng văn bản số 10780/ UBND-XV của UBND tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra đặt tượng danh nhân, cụ thể ở đây là dựng tượng nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại vòng xuyến đường 2C ở khu đô thị mới Cửa Tiền, có thể hiểu là công trình này chưa được cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép triển khai, thực hiện. Chưa được cấp thẩm quyền ra quyết định đồng ý triển khai, thực hiện mà đơn vị xin phép vẫn ngang nhiên dựng tượng, trong khi đó cơ quan quản lý không biết, chính quyền địa phương như ở “trên mây”, thì thật sự là khó hiểu.

Cách đây 10 năm, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Sở VHTTDL, Xây dựng, UBND thành phố Vinh, trong đó giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh xem xét công văn của Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An xin thực hiện công trình văn hóa (làm tượng cụ Phan Bội Châu) tại vòng xuyến khu đô thị mới Cửa Tiền; tham mưu UBND tỉnh theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.11.2014. Bẵng đi một thời gian khá dài, Sở VHTT Nghệ An, UBND thành phố Vinh mới có văn bản gửi Công ty CP Danatol chi nhánh tại Nghệ An, theo hướng đồng ý chủ trương dựng tượng cụ Phan Bội Châu tại vòng xuyến ở khu đô thị mới Cửa Tiền, nhưng yêu cầu phải tuân thủ các quy định hiện hành trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tiếc là, sau đó không ai tiến hành giám sát, kiểm tra, đánh giá.

Còn người dân quanh khu vực đô thị mới Cửa Tiền cho biết, ai dựng tượng cụ Phan Bội Châu tại vòng xuyến đầy rẫy xe cộ, khói bụi mịt mù và dựng vào thời điểm nào đều không hay, chỉ nhớ mang máng là cách đây khoảng bốn năm. Trong khi đó, hỏi đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì đều nhận được câu trả lời, dường như không biết.

Đến thời điểm này có thể khẳng định bước đầu, việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu tại vòng xuyến giao thông ở khu đô thị mới Cửa Tiền, thành phố Vinh là chưa đủ thủ tục theo quy định hiện hành và chưa được cấp thẩm quyền xem xét, quyết định triển khai, thực hiện. Chưa đủ thủ tục pháp lý là một chuyện, vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm hơn chính là việc dựng tượng danh nhân, nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại một địa điểm như vậy liệu có phù hợp, đảm bảo không gian, cảnh quan của một công trình văn hóa chứa đựng giá trị lịch sử, mỹ thuật.

Bởi vậy, cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan như yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết. Hy vọng, ngày 15.12 tới sẽ có câu trả lời thỏa đáng.

Tác giả: Lâm Sơn

Nguồn tin: baovanhoa.vn