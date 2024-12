Viết tiếp bài Ai dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh?: Sẽ lập đoàn kiểm tra xem xét theo quy định

Sau khi Văn Hóa đăng bài Ai dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh? (số 4118, ra ngày 22.11.2024), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của người dân và cơ quan quản lý, trong đó tiếp tục đặt câu hỏi, liệu việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh đã thực hiện theo quy định?

Tượng cụ Phan Bội Châu đặt ở vòng xuyến giao thông

Chỉ ba văn bản... vẫn chưa đủ

Trước khi thực hiện bài viết về việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở khu đô thị mới Cửa Tiền (TP Vinh, Nghệ An), chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Công ty Danatol chi nhánh Nghệ An, là chủ đầu tư của dự án khu đô thị mới Cửa Tiền để tìm hiểu, nhưng rất tiếc chưa gặp được. Ngày 22.11, chúng tôi tiếp tục liên hệ với Công ty Danatol chi nhánh Nghệ An và đã được Hồ Văn Bài, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An đồng ý hẹn gặp. Qua trao đổi nhanh, ông Bài cho biết: “Việc đặt tượng cụ Phan Bội Châu tại khu đô thị chúng tôi đã xin ý kiến Sở Văn hóa, Sở Xây dựng và đã được Sở Văn hóa đồng tình. Chúng tôi đặt tượng cụ Phan Bội Châu là để ca ngợi, động viên các cư dân ở nơi đây học tập, tiến bộ…”. Ông Bài còn cho biết thêm, “trước đây tại vòng xuyến này đặt tảng đá, sau đó thấy mặt tâm linh không được hay lắm nên mới thay bằng tượng của cụ Phan Bội Châu”.

Cũng vào chiều 22.11, phía Công ty Danatol chi nhánh tại Nghệ An cung cấp cho chúng tôi vỏn vẹn ba văn bản gồm: Văn bản của UBND tỉnh Nghệ An, Sở VHTTDL và UBND TP Vinh như để chứng thực rằng, việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đồng ý. Theo đó, ngày 15.10.2014, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7668/ UBND-ĐT “về việc Chi nhánh Công ty CP tại Nghệ An xin thực hiện công trình văn hóa trong khu đô thị mới Cửa Tiền, Vinh Tân”, gửi Sở VHTTDL, Sở Xây dựng, UBND TP Vinh..., với nội dung: “Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường có ý kiến như sau: Giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Vinh và các cơ quan liên quan xem xét công văn nêu trên của Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An, tham mưu UBND tỉnh theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.11.2014”. Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An cung cấp tài liệu liên quan và làm việc với Sở VHTTDL để thực hiện nội dung trên.

Gần ba năm sau, tức ngày 23.6.2017, Sở VHTT Nghệ An mới có văn bản số 1541/SVHTT-NVVH về việc xây tượng đài Phan Bội Châu của Công ty cổ phần Danatol chi nhánh Nghệ An. Văn bản cho biết, thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 7668/UBND-ĐT ngày 15.10.2014 và trả lời công văn số 55/CVCN.2017 ngày 23.6.2017 của Công ty cổ phần Danatol Chi nhánh Nghệ An về việc xin ý kiến xây dựng công trình văn hóa tượng đài nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại khu đô thị mới Cửa Tiền, TP Vinh, Sở VHTT có ý kiến: “Đồng ý đề xuất của Công ty cổ phần Danatol xây dựng tượng Phan Bội Châu tại vòng xuyến trong khu đô thị mới Cửa Tiền, TP Vinh, theo mẫu tượng đài đã trình. Đề nghị công ty làm việc với Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh để hoàn thành các thủ tục tiếp theo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

Và đến ngày 28.7.2017, UBND TP Vinh có bản số 4449/UBND-QLĐT, gửi Công ty CP Danatol Nghệ An “Về việc xây dựng công trình văn hóa tại vòng xuyến Khu đô thị Cửa Tiền - Vinh Tân, TP Vinh”. “Về chủ trương, đồng ý đề xuất của Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An về việc xây dựng công trình văn hóa (tượng đài Phan Bội Châu) tại vòng xuyến Khu đô thị mới Cửa Tiền, Vinh Tân, TP Vinh...”, văn bản cho biết. Điều đáng nói là, nếu chỉ dựa vào ba văn bản vừa dẫn ở trên thì vẫn chưa đủ thủ tục theo quy định hiện hành để tổ chức triển khai, thực hiện việc dựng tượng cụ Phan Bội Châu tại vòng xuyến trong khu đô thị mới Cửa Tiền, TP Vinh.

Cấp thẩm quyền đã đồng ý hay chưa?

Cùng trong ngày 22.11, chúng tôi có trở lại Sở VHTT Nghệ An để tiếp tục trao đổi với ông Hoàng Minh Phương, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa về việc dựng tượng nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại một khu đô thị mới. Ông Hoàng Minh Phương cho biết đã đọc bài Ai dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh? trên Văn Hóa và “sẽ tham mưu báo cáo với lãnh đạo Sở, sau đó sẽ lập đoàn kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định”.

Vì trước đó ông Phương cho rằng đến nay Sở VHTT chưa nhận được ý kiến bằng văn bản về việc dựng tượng cụ Phan Bội Châu ở khu đô thị mới, nên chúng tôi đã chuyển cho ông Phương văn bản ngày 23.6.2017 của Sở VHTT về việc xây tượng đài Phan Bội Châu của Công ty CP Danatol. Sau khi xem văn bản, ông Phương cho biết, nội dung văn bản của Sở VHTT mới chỉ là đồng ý về mặt chủ trương, và trong văn bản này còn đề nghị Công ty cổ phần Danatol chi nhánh tại Nghệ An làm việc với Sở Xây dựng, UBND TP Vinh để hoàn thành các thủ tục tiếp theo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Văn bản cuối cùng nhằm đảm bảo đầy đủ thủ tục dựng tượng cụ Phan Bội Châu phải là văn bản chấp thuận, đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An lúc đó mới được triển khai. Ông Phương còn nói thêm, hiện tại Sở VHTT chưa có văn bản chấp thuận, đồng ý của UBND tỉnh về việc dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở khu đô thị mới Cửa Tiền. Nếu như vậy thì điều này có thể hiểu rằng, đến thời điểm này Sở VHTT vẫn chưa nhận được hoặc chưa có văn bản chấp thuận cho phép triển khai dựng tượng cụ Phan Bội Châu tại vòng xuyến trong khu đô thị mới Cửa Tiền, TP Vinh của UBND tỉnh Nghệ An. Và cũng có khả năng khác xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An chưa ra văn bản đồng ý triển khai.

Trở lại với văn bản số 4449/ UBND-QLĐT của UBND TP Vinh. Tại văn bản này UBND TP Vinh nêu rõ: “Chi nhánh Công ty CP Danatol tại Nghệ An cần nghiên cứu, đề xuất quy mô, hình thức kiến trúc của tượng đài và vòng xuyến trên đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như tôn trọng tính truyền thống, lịch sử về hình tượng nhà cách mạng Phan Bội Châu, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình UBND tỉnh Nghệ An quyết định trước khi triển khai”. Qua làm việc, trao đổi với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan, chúng tôi vẫn chưa thể biết được Công ty cổ phần Danatol chi nhánh tại Nghệ An đã thực hiện đầy đủ những yêu cầu trên hay chưa, mà chỉ biết rằng tượng nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu đã được dựng cách đây khoảng 4 năm, dân tình ai nấy đều biết.

Câu hỏi được dư luận quan tâm là, đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chấp thuận đồng ý để Công ty cổ phần Danatol chi nhánh tại Nghệ An triển khai dựng tượng cụ Phan Bội Châu tại vòng xuyến trong khu đô thị mới Cửa Tiền, TP Vinh hay chưa? Nếu chưa được tỉnh Nghệ An đồng ý thì cần phải xem xét, xử lý như thế nào?

Sau khi Văn Hóa đăng bài Ai dựng tượng nhà chí sĩ Phan Bội Châu ở thành Vinh?, người viết nhận được tin nhắn của ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng VHTT (UBND TP Vinh) với “lời lẽ” như sau: “Hỏi vu vơ xong không chịu tìm hiểu kỹ đã vội viết bài rồi quy cho cơ quan Nhà nước không biết”. Chúng tôi không hiểu đây là lời trách cứ hay có dụng ý gì của ông Vinh. Cần phải nói rõ, chiều 19.11, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh ngay tại phòng làm việc về nội dung xoay quanh việc dựng tượng đài tại khu đô thị mới. Ông Vinh nói: “Cái đó sẽ cho kiểm tra lại, theo như tôi biết có lẽ không có đâu...”. “Không có đâu” nhưng UBND TP Vinh lại có văn bản “về việc xây dựng công trình văn hóa tại vòng xuyến khu đô thị Cửa Tiền - Vinh Tân, TP Vinh” từ năm 2017.

Tác giả: Mai Thục Linh

