Nghệ An: Dự án trường chuyên Phan Bội Châu vẫn bế tắc vì chưa có vốn

Phía Sở Giáo dục Nghệ An cho biết, giai đoạn 1 dự án hoàn thành từ năm 2021, do Sở làm chủ đầu tư, riêng giai đoạn 2 của dự án thì chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An thực hiện. Thực trạng, sau khi hoàn thiện giai đoạn 1 đến nay đã qua nhiều năm nhưng giai đoạn 2 chưa thể triển khai do chưa bố trí được nguồn vốn.