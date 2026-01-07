Thời điểm tốt nhất để ăn trứng giúp giảm cân lại tốt cho sức khỏe ít người biết

Ăn trứng vào bữa sáng

Nghiên cứu trên International Journal of Obesity chỉ ra rằng bữa sáng là thời điểm lý tưởng để ăn trứng giúp giảm cân. Ăn trứng vào buổi sáng có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Hàm lượng protein trong trứng kích thích hormone gây cảm giác no và giúp ổn định lượng đường trong máu. Bữa sáng giàu protein giúp tăng cường đốt cháy calo thông qua quá trình sinh nhiệt. Bắt đầu ngày mới với trứng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, sẵn sàng đốt cháy calo một cách hiệu quả.

(Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên)



Trứng sau khi tập luyện

Trứng là thực phẩm tuyệt vời sau khi tập luyện vì hàm lượng protein và axit amin dồi dào. Ăn trứng sau khi tập thể dục hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp. Các bữa ăn giàu protein sau khi tập luyện cũng giúp duy trì khối lượng cơ nạc, điều cần thiết để duy trì tốc độ trao đổi chất cao và thúc đẩy giảm mỡ.

Axit amin trong trứng giúp tái tạo các cơ bị tổn thương trong quá trình tập luyện. Bổ sung protein từ trứng sau khi tập luyện giúp giảm thiểu tình trạng đau nhức cơ bắp sau tập, hỗ trợ giảm mỡ, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Trứng buổi tối

Trứng cũng có thể được dùng vào buổi tối như một bữa ăn nhẹ, giàu protein. Các hợp chất như tryptophan và melatonin trong trứng giúp thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ ngon là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

Trứng bổ sung dưỡng chất cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà không chứa carbohydrate dư thừa. Ăn trứng vào buổi tối có thể giúp bạn no bụng và chuẩn bị cho cơ thể phục hồi và đốt cháy mỡ thừa trong đêm.

Trứng rất bổ dưỡng, nhưng điều quan trọng là phải ăn uống cân bằng. Hầu hết những người khỏe mạnh có thể ăn tối đa bảy quả trứng mỗi tuần một cách an toàn. Những người có vấn đề sức khỏe cụ thể nên tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Việc lựa chọn thời điểm ăn trứng hợp lý có thể thúc đẩy quá trình giảm cân của bạn. Ăn trứng vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ăn trứng sau khi tập luyện giúp phục hồi cơ bắp, và ăn trứng vào buổi tối giúp thư giãn và dễ ngủ. Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên, trứng có thể là một công cụ ngon miệng và hiệu quả trong hành trình giảm cân của bạn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV